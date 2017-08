FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 2. August:

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Commerzbank Q2-Zahlen (10.30 h Call) 07:00 D: Vonovia Halbjahreszahlen (7.30 h Call) 07:00 D: Hugo Boss Q2-Zahlen (8.30 h Call) 07:00 F: Societe Generale Q2-Zahlen 07:00 NL: ING Q2-Zahlen 07:30 I: Assicurazioni Generali Halbjahreszahlen (12.00 h Call) 07:30 D: Kuka Q2-Zahlen (9.30 h Call) 07:30 D: Axel Springer Halbjahreszahlen (10.00 h Call) 07:30 D: Pfeiffer Vacuum Q2-Zahlen 07:30 D: Lufthansa Q2-Zahlen (endgültig) (9.15 h Call) 08:00 GB: RSA Insurance Group Halbjahreszahlen 09:00 EU: EZB Ratssitzung ohne Zinsbeschluss 09:30 D: HSBC Trinkaus & Burkhardt Halbjahres-Pk, Düsseldorf 10:30 GB: Standard Chartered Halbjahreszahlen 11:00 EU: Erzeugerpreise 06/17 11:30 D: Anleihen Volumen: 3 Mrd EUR Laufzeit: 10 Jahre 12:45 USA: Delphi Q2-Zahlen 13:00 USA: Mondelez International Q2-Zahlen 14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht 07/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 17:00 USA: Fed-Chefin von Cleveland, Mester, hält Rede in Cincinnati 21:30 USA: Fed-Chef von San Francisco, Williams, hält Rede in Las Vegas 22:00 USA: Zynga Q2-Zahlen 22:05 USA: Tesla Motors Q2-Zahlen 22:15 USA: American International Group Q2-Zahlen TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Transocean Q2-Zahlen D: KBA / VdIK / VDA KfZ-Neuzulassungen 07/17 D: Intershop Q2-Zahlen GB: Rio Tinto Halbjahreszahlen GB: BAE Systems Halbjahreszahlen I: UniCredit Q2-Zahlen NL: NXP Semiconductors Q2-Zahlen SONSTIGE TERMINE D: "Nationales Forum Diesel" - Wie geht es mit dem Diesel weiter? Bei dem Spitzentreffen von Bund, Ländern und Autobranche geht es um die Zukunft von Dieselautos in Deutschland und die Ausgestaltung der Nachrüstungen von Dieselautos zur Senkung des Stickoxid-Ausstoßes. Eingeladen zu dem "Autogipfel" haben Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und Bundesumweltministerin Barbaba Hendricks (SPD). (Bundesumweltministerium) 09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen früheren HRE-Bankchef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte 10:00 D: Pk Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) zur Entlastung von unteren und mittleren Einkommen durch eine Mehrwertsteuer-Senkung u.a. mit DIW-Steuerexperte Stefan Bach und -Präsident Marcel Fratzscher, Berlin

