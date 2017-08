Man öffnet das Carsharing-Auto - und der Müll des Vormieters fällt einem entgegen. Was tun, wenn beim gemeinsamen Wirtschaften rücksichtslose Egoisten mitmachen?

Am Anfang war alles noch anders. Als ich vor rund anderthalb Jahrzehnten meine erste Mitgliedschaft bei einem Carsharing-Anbieter antreten wollte, musste ich zu einem Treffen der neuen Mitglieder in den Verwaltungsräumen eines Parkhauses in Köln antanzen. Da wurden wir dann auf das Prinzip eingeschworen: Umwelt schützen, Geld sparen, Parkraum schonen und gemeinsam mit den anderen Nutzern an einem Strang ziehen.

Carsharing - das war damals noch Ausdruck einer Weltanschauung. Und lockte eine Klientel, die wahrscheinlich lieber für den Rest ihres Lebens ihren Führerschein abgegeben hätte, als bei einem Tankfüllstand von einem Viertel einmal das Nachtanken zu vergessen (was schließlich dem armen Nachmieter Verdruss bereitet hätte).

Und wenn man sein Auto mal ein paar Minuten zu spät an der fest definierten Station abgegeben hatte, weil man in den Stau geraten war, und der Nachmieter scharrte schon mit den Hufen, dann war eine Strafzahlung fällig, die dem Wartenden zugute kam. Solche Systeme gibt es noch; sie gehören heute aber zum alten Eisen und haben am ehesten noch in mittelgroßen Großstädten eine Bedeutung. Nennen wir sie die guten alten Pioniere. Dieser Pionier-Geist hat die Mitglieder zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammengeschweißt. Gegenseitige Rücksichtnahme inklusive.

Damals lag in jedem Auto sogar noch ein Päckchen Kaugummi. Als nette Geste für alle. Gibt es sowas noch?

Eigentlich ist es ja gut, dass das Carsharing den Nimbus des hochwichtigen Öko-Eliten-Projekts in den größten deutschen Großstädten längst abgestreift hat. Maximale Flexibilität zugunsten der Massentauglichkeit. Man ist Carsharer nicht aus politischer Überzeugung, sondern weil man als wirtschaftlich vernünftig denkender Mensch keinen Bock hat auf die laufenden Kosten eines eigenen Autos plus Sprit, die Parkgebühren und die zeitraubenden Waschanlagen- und Werkstattbesuche mit den überraschend anfallenden Kosten ("Ououou, das sollten Sie dringend mal machen lassen.").

Stattdessen fährt man gemütlich mit dem am Straßenrand aufgegabelten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...