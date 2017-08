Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - ThyssenKrupp steuert auf einen internen Machtkampf zu und vielleicht kommt es sogar zur Aufspaltung des Konzerns. Mit aller Macht stemmen sich die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat gegen die von Vorstandschef Heinrich Hiesinger geplante Fusion der Stahlsparte mit dem Europageschäft des indischen Konkurrenten Tata Steel. Um dies zu verhindern, wollen die Gewerkschafter der IG Metall einen Alternativplan vorlegen. So schlägt der Gewerkschafter Detlef Wetzel die Abtrennung der Industriesparten vor mit anschließendem Börsengang. (Börsen-Zeitung S. 1 und 9)

BMW - BMW hat nach Aussage von Einkaufsvorstand Markus Duesmann nie erwogen, zu illegalen Mitteln zu greifen, um Diesel-Fahrzeuge günstig anbieten zu können. "Verbotene Abschalteinrichtungen waren bei uns nie ein Thema. Wir haben nie darüber diskutiert, ob wir das machen", sagte Duesmann der Süddeutschen Zeitung. Man habe sich bewusst für teurere Lösungen und größere Ad-Blue-Tanks entschieden, um die Grenzwerte einzuhalten (Süddeutsche Zeitung S. 15)

DEUTSCHE BANK - Der Asien-Vorstand der Deutschen Bank, Werner Steinmüller, warnt davor, chinesische Investitionen zu erschweren. "Wir müssen die Angst vor China ablegen", sagte er in einem Interview. "China will mit uns zusammenarbeiten. Es wäre nicht sinnvoll, sich abzuschotten". (Handelsblatt S. 28)

K+S - Der Salzkonzern K+S prüft kleinere strategische Änderungen in seinem Düngergeschäft, dem Geschäftsbereich Kali- und Magnesiumprodukte. "Insgesamt halte ich die Kali-Strategie für sehr gut, vielleicht müssen wir nach Verabschiedung der Gruppenstrategie in wenigen Punkten nachschärfen", sagte der zuständige Vorstand Otto Lose in der Hauszeitschrift des MDAX-Konzerns. Details nannte Lose nicht. K+S will die neue Konzernstrategie im Herbst vorstellen. Auch die Lasten als Folge der heimischen Kaliförderung, die immer wieder zu Streit mit Behörden führen, will das Unternehmen angehen. "Bei Umweltthemen müssen wir noch kreativer werden, um unsere Perspektiven für die Produktion in Deutschland zu sichern", sagte Lose. (FAZ S. 22)

KAUFHOF - Die Hiobsbotschaften um schlechte Geschäfte und wirtschaftliche Probleme beim Kölner Traditionskaufhaus Galeria Kaufhof veranlassen den kanadischen Eigentümer Hudson's Bay Company (HBC), sich abermals klar zu seinen Investments in Europa zu bekennen. Zwar gibt das Management zu, dass die Geschäftsentwicklung schwächer verläuft als erhofft. Dies liege aber vornehmlich an dem schleppenden Textilgeschäft, unter dem derzeit der gesamte Bekleidungshandel fast überall auf der Welt leide, sagt der HBC-Vorstandsvorsitzende Jerry Storch im Gespräch mit der FAZ. Man habe eine langfristig orientierte Sicht und werde die strategischen Pläne auf dem europäischen Markt weiter umsetzen. (FAZ S. 18)

LOCOMORE - Einer der letzten Konkurrenten der Deutschen Bahn im Fernverkehr geht in die Insolvenz. Nach Informationen der Zeitung Die Welt wurde gegen den Bahnbetreiber Locomore nun ein Insolvenzverfahren eröffnet. Einen entsprechenden Antrag hatte das Unternehmen am 11. Mai gestellt. (Welt S. 9)

ARAGO - Das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte deutsche IT-Unternehmen Arago will in den USA und nach Indien expandieren. Die neue US-Niederlassung im Silicon Valley soll bis Jahresende auf 20 Mitarbeiter wachsen. "Wir wollen dort nicht entwickeln, wir wollen dort unsere Systeme verkaufen", kündigte Gründer und Vorstandschef Chris Boos an. (Handelsblatt S. 44)

FORD - Unmittelbar vor dem Diesel-Gipfel an diesem Mittwoch in Berlin geht Ford-Deutschland-Chef Gunnar Herrmann auf Distanz zu Konkurrenz. "Wichtig ist, dass nicht alle Hersteller über einen Kamm geschoren werden. Es gibt ja in der Branche durchaus Hersteller, die sich an gesetzliche Rahmenbedingungen halten", sagte Herrmann der Bild-Zeitung. Bei Ford wurde bisher keine Schummel-Diesel-Software gefunden. Auf die Frage, ob sich die Auto-Branche in Deutschland gerade selbst demontiert, sagte Herrmann: "Wir müssen aufpassen, dass genau dies nicht passiert. Das Verhalten einiger Mitbewerber, die zeitliche Abfolge der Ereignisse und die Medienpräsenz dieser Themen erzeugen aktuell eine einseitige Wahrnehmung der Automobilindustrie." (Bild/FAZ S. 22)

