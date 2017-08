Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DIESELGIPFEL - Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Auto-Länder setzen trotz aller Skandale und Probleme mit der Luftqualität in Städten weiter auf den Verbrennungsmotor. Das geht aus dem Entwurf für eine gemeinsame Abschlusserklärung zum heute stattfindenden Dieselgipfel hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Darin fordern sie "ein rasches, umfassendes und belastbar wirksames Sofortprogramm zur Minderung der NOx-Belastung von im Verkehr befindlichen Dieselfahrzeugen sowie erhebliche technologische Anstrengungen zur Verbesserung der Dieseltechnologie". Die Hersteller selbst sind bereit, mehrere Millionen Dieselfahrzeuge mit einem Software-Update zu optimieren, wie es in Branchenkreisen hieß. Verbandspräsident Matthias Wissmann sagte zu, den Ausstoß von Stickoxiden so um ein Viertel zu senken, wie das Handelsblatt aus Branchenkreisen erfuhr. Dies wäre deutlich mehr, als durch das Instrument von Fahrverboten erwartet wird, das in Stuttgart droht. Die Hersteller sollen für die Umrüstung bis Ende 2018 Zeit bekommen. Weitere Maßnahmen wie Förderprogramme zur Elektrifizierung von Fahrzeugen sollen erst nach der Bundestagswahl in Arbeitsgruppen beraten werden. (Handelsblatt S. 1/Welt S. 10)

DIESELGIPFEL - Mit Blick auf den Diesel-Gipfel hat Berlins Regierender Bürgermeister von den Autoherstellern eine physische Umrüstung bei den betroffenen Fahrzeugen gefordert. "Ich glaube nicht, dass die zunächst vorgesehenen Softwarelösungen bei älteren Dieselfahrzeugen wirklich ausreichen werden, um alle Grenzwerte zur Luftreinhaltung tatsächlich zu unterschreiten", sagte Michael Müller. "Die Folgen des Diesel-Skandals, den die Autoindustrie zu verantworten hat, müssen auch von ihr beseitigt werden", erklärte der SPD-Politiker, der als Vertreter der größten deutschen Stadt an dem Gipfel persönlich teilnehmen wird. Das Land Berlin erwarte eine verbindliche Zusage der Autoindustrie, die Stickoxid-Emissionen so schnell wie möglich drastisch zu reduzieren - und zwar auf Kosten der Autobauer. (Tagesspiegel)

KRAFTSTOFFE - Die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger, fordert ein Verbot aller fossilen Kraft- und Brennstoffe im Autoverkehr bis spätestens 2050. Nur so seien die auch von Deutschland zugesicherten Klimaziele zu erreichen, sagte Krautzberger. (RedaktionsNetzwerks Deutschland)

AKTIENGESCHÄFTE - In der größten Finanzaffäre der Republik sollen Wissenschaftler mit bezahlten Gutachten eine unrühmliche Rolle spielen. Kritiker werfen vier Professoren vor, den Finanzakrobaten bei sogenannten Cum-Ex-Deals in ihrem Nebenjob als Anwalt oder Steuerberater geholfen zu haben. (Handelsblatt S. 30)

MÜLL - Bisher sind zehn Betreiber so genannter Dualer Systeme dafür verantwortlich, die ordnungsgemäße Sammlung und Wiederverwertung der Verkaufsverpackungen aus Supermärkten und anderen Geschäften zu organisieren. Nun werfen einige der Firmen anderen vor, sich durch Mogeleien finanzielle Vorteile in Millionenhöhe zu verschaffen. Jetzt ziehen die drei größten Systembetreiber die Notbremse. Sie scheren aus und gründen eine Art Parallel-Verbund. Nach Informationen der Zeitung Die Welt haben die Dualen Systeme Interseroh, Der Grüne Punkt DSD und Belland Vision am Dienstag die bestehenden Verträge über eine gemeinsame Clearingstelle der Dualen Systeme gekündigt. Sie planen den Aufbau einer neuen, separaten Clearingstelle. Keines der beteiligten Unternehmen äußerte sich dazu. Die drei Firmen erreichen gemeinsam rund 65 Prozent Marktanteil. Die Müll-Rebellen fürchten um die Stabilität des Systems. (Welt S. 9)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2017 00:28 ET (04:28 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.