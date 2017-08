Nach positiven Geschäftszahlen legt die Apple-Aktie nachbörslich um mehr als sechs Prozent. Das erfreut die deutschen Anleger, die Frankfurter Benchmark steigt vorbörslich. Auch die Vorgaben aus Übersee sind erfreulich.

Ein Blick auf Firmenbilanzen und auf Konjunkturindikatoren sorgte am Dienstag in Europa für Kauflaune bei den Anlegern. Getrübt wurde die Stimmung allerdings vom starken Euro-Kurs im Verhältnis zum US-Dollar. Der deutsche Leitindex Dax erholte sich etwas von seinen jüngsten Verlusten und zog um 1,1 Prozent auf 12 251 Punkte an. Vorbörslichen Indikatoren zufolge notiert das deutsche Börsenbarometer 20 Punkte höher bei 12,272 Zählern - was wohl an den guten Apple-Zahlen liegen dürfte. Schafft der Leitindex heute den nachhaltigen Sprung über die Marke von 12.300 Zählern? Das gestrige Tageshoch lag bei 12.302 Zählern.

Bremsend wirkt nach Ansicht von Analysten weiterhin der Höhenflug des Euros, der Waren europäischer Firmen international weniger wettbewerbsfähig macht. Der Euro stieg gestern gegenüber dem Dollar auf 1,1845 Dollar und damit auf ein Zweieinhalbjahreshoch. Am heutigen Mittwoch notiert der Euro mit 1,1830 nur knapp unter dem neuen Hoch..

Die Analysten der Bank Morgan Stanley rechneten vor, dass ein zehnprozentiger Kursanstieg des Euros die Firmengewinne um fünf bis acht Prozent schmälert und das Wachstum im darauffolgenden Jahr um etwa 0,7 Prozentpunkte drückt. Seit Jahresbeginn hat der Euro um gut zwölf Prozent aufgewertet.

Währungsexperten ...

