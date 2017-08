Essen (ots) - Der kanadische Kaufhof-Mutterkonzern Hudson's Bay Company (HBC) wirft dem Rivalen und Karstadt-Eigner-René Benko "geschäftsschädigendes Verhalten" vor. Das geht aus einem Schreiben hervor, aus dem die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe) zitiert.



Darin werfen HBC-Anwälte Benko vor, "aus seiner Sphäre" heraus seien Hinweise an Banken gegeben worden, HBC könne Immobiliendarlehen nicht mehr bedienen. Diese Behauptung könne der Kaufhof-Mutter "gravierenden auch finanziellen Schaden" zufügen, so die Anwälte in dem Schreiben, das der WAZ vorliegt. Darin fordern sie Benko auf, bis zum heutigen Mittwoch eine Unterlassungsverpflichtungserklärung abzugeben. Ein Sprecher Benkos wollte sich nicht dazu äußern.



Kaufhof steht unter Druck, weil ein Warenversicherer die Garantien für Lieferanten senkte und Banken Immobilienkredite von HBC von über einer Milliarde Euro überprüfen.



