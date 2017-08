Liebe Leser,

Regionen mit vergleichsweise schwächeren Windverhältnissen werden für den Windkraftkonzern Nordex immer wichtiger: So wurde bereits Anfang Februar bei der Präsentation zur Marktsituation in Deutschland bekannt, dass der Konzern derzeit etwa 40 Prozent seiner in Deutschland errichteten Turbinen in den vier süddeutschen Bundesländern Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg sowie Bayern aufstellt. Diese gelten allesamt als Regionen mit verhältnismäßig niedrigen Windgeschwindigkeiten. ... (Marco Schnepf)

