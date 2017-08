The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.08.2017

TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000A1G7JQ9 SANOCHEMIA PHARM. 2017 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1ML224 WL BANK AG PF.R333 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1ZMR66 OPUS-CHART.ISS.5 14/17 BD00 BON JPY N

CA XFRA DE000BRL7760 BREM.LB.KR.A.OLD.IS.76VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DXA1MH4 DEX.KOMM.DEU.OP.1591 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH32X2 HSH NORDBANK IS 12/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH36F0 HSH NORDBANK ZS 3 13/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4N15 HSH NORDBANK ZS 4 14/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB1184 LDSBK.SAAR PF.R.118 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB1192 LDSBK.SAAR PF.R.119 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA US36164PFG00 GE CAP.INTL FDG 15/25 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US50065TAD54 KOREA DEV. BANK 2017 BD01 BON USD N

CA XFRA US86800XAA63 SUNTR.PR.CAP.I 06/UND.FLR BD01 BON USD N

CA XFRA XS0078346086 RABOBK NEDERLD 97/17 MTN BD01 BON ZAR N

CA XFRA XS0813393849 EXP.-IM.BK INDIA 12/17MTN BD01 BON USD N

CA XFRA XS1005207961 CMA CGM 13/18 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA USG3225AAD57 CHINA EVERGRANDE GR.13/18 BD02 BON USD N

CA NCBC XFRA XS0530879658 BANK AMERI. 10/17 MTN BD02 BON EUR N

CA EV1A XFRA XS1165146488 CHINA EVERGR.GR.15/20REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1269959380 WORLD BK 15/17 MTN BD02 BON PLN N

CA XFRA XS1344520561 CHINA EVERGR.GR.16/19REGS BD02 BON USD N