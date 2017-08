The following instruments on XETRA do have their first trading day 02.08.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.08.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA13509PFY49 CDA HSG TRUST 17/22 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000DG6CSG0 DZ BANK CLN E.9338 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5EF5 LB.HESS.THR.CARRARA08A/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5EG3 LB.HESS.THR.CARRARA08B/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5EK5 LB.HESS.-THR.IS.08A/2017 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5EL3 LB.HESS.THR.CARRARA08D/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH6KN1 HSH NORDBANK FZ 7 17/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DWS1 LBBW BMW BONS SZ 17/22 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DWU7 LBBW DAI BONS SZ 17/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DWV5 LBBW BMW BONS SZ 17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DWW3 LBBW DAI BONS SZ 17/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1DX98 LBBW IHS 17/27 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB0QF2 NORDLB FESTZINSANL.33/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013269966 INFRA PARK SAS 17/37 BD02 BON EUR N

CA XFRA US345397YP29 FORD MOTOR CRED.17/22 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US345397YQ02 FORD MOTOR CRED. 17/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US443510AH55 HUBBELL 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US460146CS07 INTL PAPER 17/48 BD02 BON USD N

CA XFRA USU18618AE52 CLIFFS NATURAL R. 17/25 2 BD02 BON USD N

CA XFRA US902133AU19 TYCO ELECTR.GRP 17/27 BD03 BON USD N

CA XFRA US911365BG81 UNITED RENT.NA 2028 BD03 BON USD N

CA XFRA XS0015190423 HSBC BK PLC 1985 UND.FLR BD03 BON USD N

CA XFRA XS0474660676 LLOYDS BANK 09/UND FLR BD03 BON USD N

CA M8J XFRA AU000000TTM8 TITAN MINERALS EQ00 EQU EUR N