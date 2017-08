FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.08.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 03.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 02.08.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.08.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

ELVA XFRA NL0006144495 RELX N.V. NAM. EO -,07

UNI3 XFRA NL0000009355 UNILEVER CVA EO -,16

IB5A XFRA HK1097008929 I-CABLE COMMNCTNS

HBC1 XFRA GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50

KYW XFRA BMG8181C1001 SKYWORTH DIGI.HLDGS HD-10