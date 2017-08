New York - Am ersten Handelstag im August haben sich die US-Börsen von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Der Dow Jones Industrial verbuchte den fünften Handelstag mit einem Rekord in Folge. Seine aktuelle Bestmarke stellte er am Dienstag im Handelsverlauf bei 21'990,96 Punkten auf, womit er knapp an der psychologisch wichtigen Marke von 22 000 Punkten scheiterte. Am Ende schloss er 0,33 Prozent höher bei 21'963,92 Punkten.

Der Dow entwickelt sich damit weiterhin etwas besser als seine Indexkollegen, bei denen die jüngsten Rekorde schon einige Tage zurückliegen. Börsianer konstatierten hier seit einigen Tagen einen Favoritenwechsel hin zu den Standardwerten. Der Auswahlindex der Technologiewerte Nasdaq 100 zeigte sich daher zögerlicher: Er legte am Dienstag um 0,25 Prozent auf 5895,17 Punkte zu. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 0,24 Prozent auf 2476,35 Punkte.

Während am Markt ungebrochen auf die bisher gut verlaufene Berichtssaison als Stütze verwiesen wurde, blieben durchwachsene Wirtschaftsdaten am Dienstag weitgehend ohne Auswirkungen. Das Preisniveau in den USA war im Juni nur moderat um 1,4 Prozent gestiegen, was etwas Druck vom geldpolitischen ...

