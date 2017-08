SINGAPUR (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch an die Verluste vom Vortag angeknüpft und sind weiter gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 51,35 US-Dollar. Das waren 43 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im September fiel um 45 Cent auf 48,71 Dollar.

Am Ölmarkt wurden Anleger von der jüngsten Entwicklung der Ölreserven in den USA überrascht. Bereits am Dienstag hatten Meldungen die Ölpreise belastet, dass der Interessensverband American Petroleum Institute (API) einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 1,78 Millionen Barrel festgestellt habe. Investoren hätten zuvor allerdings auf weiter fallende Ölreserven spekuliert, erklärten Marktbeobachter den Preisrückgang. Am Nachmittag wird die US-Regierung die offiziellen Daten zu den Lagerbeständen veröffentlichen. Sie stehen stark im Fokus und könnten für neue Impulse beim Ölpreis sorgen./jkr/fbr

