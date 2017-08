Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Immobilienkonzern Vonovia kann den Schwung aus dem ersten Quartal mitnehmen und legt ein solides erstes Halbjahr vor. Nachdem Vonovia in der Vergangenheit verstärkt über Zukäufe wuchs, sorgt nun zunehmend das milliardenschwere Investitionsprogramm für das organische Wachstum. Dies zeigt sich in der Entwicklung der Funds from Operations (FFO), der Kennzahl für die nachhaltige Ertragskraft bei Immobilienunternehmen, die um 18 Prozent auf 457,7 Millionen Euro in den ersten sechs Monaten 2017 stieg. Damit ist Vonovia auf einem guten Weg, die bestätigte Prognose mit einem Anstieg des FFO 1 auf 900 bis 920 Millionen Euro im laufenden Gesamtjahr zu erreichen.

Die Mieteinnahmen lagen im Halbjahr bei 833,2 Millionen Euro, das ist ein Plus von 7,6 Prozent. Dabei profitierte Vonovia von einer marktbedingten Anhebung der Mieten sowie Effekten aus Wohnwertverbesserungen und Neubau. Die monatliche Miete pro Quadratmeter erhöhte sich auf 6,12 Euro.

Die in den Monaten April bis Juni leicht gestiegene Leerstandsquote von 2,9 (1. Quartal 2,7) Prozent ist auf die Sanierung frei werdender Wohnungen im Zuge des Investitionsprogramms zurückzuführen. Der EPRA NAV (Net Asset Value) stieg auf 39,25 (Ende 2016: 36,58) Euro je Aktie. Zudem konnten die wohnungsnahen Dienstleistungen ausgebaut werden. Das bereinigte EBITDA Value-add Business verbesserte sich im ersten Halbjahr auf 45,6 (Vorjahr 26,0) Millionen Euro.

Investitionsprogramm läuft auf Hochtouren

Das Investitionsprogramm für das laufende Geschäftsjahr ist zu 98 Prozent bereits verbaut oder beauftragt. "Das Investitionsprogramm ist auf Kurs. Vor allem der serielle Neubau durch Aufstockung und Nachverdichtung schreitet gut voran", sagt Rolf Buch, Vorsitzender des Vorstands. Insgesamt plant das Unternehmen den Neubau von jährlich rund 2.000 Wohnungen.

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2017 01:05 ET (05:05 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.