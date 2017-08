FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - AUFWÄRTS - Positive Vorgaben der Börsen in Übersee dürften die Erholung des Dax am Mittwoch zunächst stützen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt 0,20 Prozent höher auf 12 276 Punkte, nachdem dieser tags zuvor im Sog positiv aufgenommener Geschäftszahlen von Dax-Konzernen sowie einer fortgesetzten Rally an der Wall Street um mehr als 1 Prozent gestiegen war.

USA: - AUFWÄRTS - Am ersten Handelstag im August haben sich die US-Börsen von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Der Dow Jones Industrial verbuchte den fünften Handelstag mit einem Rekord in Folge. Seine aktuelle Bestmarke stellte er am Dienstag im Handelsverlauf bei 21 990,96 Punkten auf, womit er knapp an der psychologisch wichtigen Marke von 22 000 Punkten scheiterte. Am Ende schloss er 0,33 Prozent höher bei 21 963,92 Punkten.

ASIEN: - Überwiegend weiter aufwärts - Der Computerriese Apple hat am Mittwoch die meisten asiatischen Börsen nach oben gezogen. Vor allem für Technologie-Werte ging es deshalb aufwärts. Investoren hoffen, dass sich die deutlich gestiegenen Ergebnisse und Umsätze von Apple auch bei den asiatischen Zulieferern widerspiegeln werden. Nachgebende Rohstoffpreise drückten allerdings die Kurse in Australien. Nach der jüngsten Rohstoff-Rally und vor Veröffentlichung der Zahlen des Bergbaukonzerns Rio Tinto würden zudem viele Anleger lieber an der Seitenlinie stehen und abwarten, meinte Ric Spooner, Chefanalyst von CMC Markets, am Morgen. Der japanische Leitindex Nikkei legte um 0,54 Prozent zu und profitierte dabei von einem schwächeren Yen und dem Run in Techwerte wie dem Smartphone-Zulieferer Murata Manufacturing. In China notierte der CSI 300 mit den wichtigsten Werten des Festlands minimal im Minus.

DAX 12.251,29 1,10% XDAX 12.252,44 1,28% EuroSTOXX 50 3.477,39 0,81% Stoxx50 3.099,75 0,55% DJIA 21.963,92 0,33% S&P 500 2.476,35 0,24% NASDAQ 100 5.895,17 0,25% Nikkei 225 20.103,97 +0,54% (7:07 Uhr)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - SEITWÄRTS - Der Bund-Future dürfte kaum verändert in den Tag starten, erwartet Dirk Gojny, Experte der National-Bank. Im Tagesverlauf sollte die Handelsspanne zwischen 162,15 und 163,60 liegen.

Bund-Future Schlusskurs 162,93 0,59% Bund-Future Settlement 162,80 0,08%

DEVISEN: - AUFWÄRTS - Für den Euro ist es am Mittwoch nach dem Rückgang des Vortages wieder nach oben gegangen. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,1827 US-Dollar und damit etwas mehr als im US-Handel am Dienstag. Damit bleibt der Euro in der Nähe der Marke von 1,18 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1812 (Montag: 1,1727) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8466 (0,8527) Euro.

(Alle Kurse 7:07 Uhr) Euro/USD 1,1827 0,22% USD/Yen 110,86 0,45% Euro/Yen 131,07 0,65%

ROHÖL - ABWÄRTS - Die Ölpreise haben am Mittwoch an die Verluste vom Vortag angeknüpft und sind weiter gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 51,35 US-Dollar. Das waren 43 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im September fiel um 45 Cent auf 48,71 Dollar.

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

