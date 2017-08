TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Pluszeichen dominieren auch am Mittwoch auf den Kurszetteln an den asiatischen Aktienmärkten. Damit dauert die gute, von Konjunkturoptimismus geprägte Stimmung der Anleger der vergangenen Tage an. Zusätzlich genährt wird sie von besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen von Apple am Vortag nach dem US-Börsenschluss. Sie bescherten nicht nur der Apple-Aktie nachbörslich ein Plus von gut 6 Prozent, sondern treiben auch in Ostasien die Kurse der Technologieaktien an.

Eine leichte Gegenbewegung nach den jüngsten Gewinnen verzeichnet allerdings die Börse in Sydney vor dem Hintergrund rückläufiger Rohstoffpreise. Während es in Sydney um 0,4 Prozent nach unten geht, legt der Tokioter Nikkei-Index um 0,6 Prozent zu auf 20.096 Punkte. In Seoul, Schanghai und in Hongkong fallen die Kursgewinne etwas niedriger aus. In Hongkong geht es damit bereits den 15. der letzten 17. Handelstage nach oben.

Apple-Zulieferer gesucht

Auch in Taiwan steigt das Börsenbarometer deutlich, angetrieben besonders von Kursgewinnen bei Apple-Zulieferern. Hon Hai gewinnen 1,7 Prozent, Largan Precision schnellen um 4,8 Prozent nach oben und markieren damit ein neues Rekordhoch. Taiwan Semiconductor Manufacturing steigen um 1,7 Prozent und Catcher Technologies um 3,4 Prozent. In Hongkong steigt die Aktie des Apple-Partners AAC Technologies um 6,7 Prozent, für Sunny Optical geht es um 3 Prozent voran. In Seoul gewinnt die Aktie des großen Apple-Konkurrenten Samsung 0,6 Prozent. Wie auch die Apple-Aktie bewegt sich Samsung im Bereich eines Allzeithochs.

Für gute Stimmung sorgen derweil nicht nur die Geschäftszahlen von Apple. Auch andere Unternehmen wie Honda oder Mitsubishi UFJ in Japan wissen mit ihren Bilanzen zu gefallen. Honda steigerte den Nettogewinn im ersten Quartal um 18,7 Prozent, wobei Rückenwind vor allem vom schwächeren Yen kam, weil er japanische Exporte billiger macht. Honda hob aus diesem Grund auch den Ausblick an. Honda gewinnen 2,7 Prozent. Für Toyota geht es um 0,2 Prozent nach oben. Die Bank Mitsubishi UFJ hat ihren Gewinn im ersten Quartal um 53 Prozent gesteigert. Der Aktienkurs legt um 0,3 Prozent aber nur moderat zu.

Sony verlieren dagegen 1,2 Prozent. Der Elektronikkonzern hat dank der hohen Nachfrage nach Bildsensoren für Smartphones sowie nach der Playstation 4, Software und Netzdiensten überraschend zwar mehr verdient und umgesetzt, allerdings hält Sony an der Prognose für das Gesamtjahr fest.

In Hongkong kommen dagegen enttäuschende Zahlen von Huaneng Power. Dort ist der Gewinn im ersten Halbjahr um 96 Prozent abgestürzt - und das trotz eines Umsatzwachstums von 35 Prozent. Zwar hätten auch Konkurrenten wie China Power oder CR Power zuvor bereits schwache Zahlen vorgelegt, bei Huaneng sei es aber noch schlechter gelaufen, so Marktbeobachter mit Blick auf die Stromerzeuger. Der Huaneng-Kurs verliert 4,9 Prozent.

API-Daten belasten Ölpreise

Einen Dämpfer verzeichnen nach ihrer tagelangen Rally die Ölpreise. Auslöser sind überraschend gestiegene Ölvorräte in den USA, die das American Petroleum Institute (API) am späten Dienstag mitteilte. Die Vorräte an Destillaten gingen dagegen zurück. Brentöl verbilligt sich in Asien um ein weiteres Prozent auf 51,26 Dollar. Bereits im Verlauf des US-Handels hatten die Ölpreise begonnen nachzugeben.

In Sydney verliert die Ölaktie Woodside vor diesem Hintergrund 1,4 Prozent. Für BHP Billiton geht es um 1,7 Prozent abwärts, für Rio Tinto 0,6 Prozent. Händler sprechen aber auch von Gewinnmitnahmen bei den Rohstoffaktien nach deren gutem Lauf an den Vortagen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.753,20 -0,33% +0,95% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.096,50 +0,55% +5,14% 08:00 Kospi (Seoul) 2.428,82 +0,24% +19,86% 08:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.294,41 +0,05% +6,15% 09:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 27.667,39 +0,46% +23,96% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.334,90 -0,10% +15,76% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.769,25 +0,23% +7,77% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:16 % YTD EUR/USD 1,1825 +0,2% 1,1807 1,1817 +12,4% EUR/JPY 131,07 +0,6% 130,28 130,25 +6,6% EUR/GBP 0,8954 +0,2% 0,8937 0,8944 +5,1% GBP/USD 1,3206 -0,0% 1,3209 1,3213 +7,0% USD/JPY 110,84 +0,4% 110,36 110,22 -5,2% USD/KRW 1124,25 +0,3% 1121,36 1122,23 -6,9% USD/CNY 6,7265 +0,1% 6,7182 6,7190 -3,2% USD/CNH 6,7320 +0,0% 6,7308 6,7232 -3,5% USD/HKD 7,8139 +0,0% 7,8133 7,8120 +0,8% AUD/USD 0,7953 -0,2% 0,7969 0,7999 +10,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,68 49,16 -1,0% -0,48 -14,6% Brent/ICE 51,30 51,78 -0,9% -0,48 -12,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.265,22 1.269,05 -0,3% -3,83 +9,9% Silber (Spot) 16,64 16,71 -0,4% -0,07 +4,5% Platin (Spot) 942,20 944,45 -0,2% -2,25 +4,3% Kupfer-Future 2,87 2,88 -0,5% -0,01 +13,7% ===

