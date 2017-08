Zwischen Mitte Juni und Anfang Juli konsolidierte das Papier von Vonovia seinen vorherigen Kursanstieg aus und setzte hierbei gefährlich tief auf einen seit Dezember 2016 bestehenden Aufwärtstrend zurück - drohte zeitweise sogar darunter einzubrechen. Doch weit gefehlt, Anleger schlagen wieder zu und sehen die Gunst der Stunde!

Und so wie sich das bisherige Chartbild übergeordnet seit den Verlaufstiefs um 23,80 Euro aus Mitte 2015 darstellt, kann mit den Verlaufshochs um 37,00 sowie 36,70 Euro jetzt ein großes steigendes Dreieck eingezeichnet werden, welches in der Charttechnik stellvertretend für weitere Kursgewinne steht. Noch aber müssen Bullen etwas mehr Überzeugungsarbeit leisten, ehe tatsächlich das Wertpapier von Vonovia zurück an seine Jahreshochs zurückkehren kann und anschließend darüber ausbricht. Die Chancen stehen für dieses Szenario auf den Fall sehr günstig und können über kurz- oder lang gut nachgehandelt werden. Noch aber sollten sich Investoren ...

