Covestro war der Chemie-Star der letzten 15 Monate mit einem rund verdoppelten Kurs. Die Bayer-Tochter (Anteil zurzeit rund 60 %) profitierte von umfangreichen Preissteigerungen ihrer Produkte in verschiedenen Märkten. Damit gelangen erheblichen Preiserhöhungen für eigene Produkte, aber nicht zwingend im Endergebnis als Gewinn.Reicht die Kurs-Korrektur um knapp 20 % aus, um dieses Risiko aufzufangen und per 2018/2019 hochzurechnen? 13 Mrd. Euro Marktwert decken den Jahresumsatz zu rund 100 % ab. Die Gewinnbewertung erreicht etwa 12 und liegt damit am unteren Ende im sogenannten Sektor-Vergleich. Wir rechnen daher mit einer neuen Investment-Ebene um 60 Euro. Nur ein nachhaltiger Einbruch im internationalen Chemie-Geschäft würde das Risiko nach unten erhöhen. Dafür gibt es zurzeit keine Anzeichen.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem aktuellen Zürcher Trend Nr. 31 vom 3.08.2017.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info