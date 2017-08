FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1830 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,1812 Dollar festgesetzt.

Der Euro profitiert von einer Kursschwäche der amerikanischen Währung. "Der Markt spielt den Dollar-Blues", kommentierte Devisenexpertin Antje Praefcke von der Commerzbank die Lage. Das Polit-Chaos in der US-Regierung unter Präsident Donald Trump hatte den Dollar zeitweise stark belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen. Die Gemeinschaftswährung wird aber auch durch zuletzt eher enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA gestützt./jkr/fbr

