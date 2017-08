Liebe Trader,

Das deutsche Aktienbarometer markierte bei 12.951 Punkten Mitte dieses Jahres seinen vorläufigen Höhepunkt und drehte knapp oberhalb der Vorjahreshöchststände von 12.390 Punkten anschließend zur Unterseite ab - damit leitete der Dax-Index eine längst überfällige Korrekturbewegung ein. Diese reichte in der letzten Woche wie bereits in der vorangegangenen charttechnischen Besprechung vom 19. Juni 2017: "DAX - Ziel liegt weiter bei grob 12.000 Punkten" favorisiert bis in den unteren Bereich der im April gerissenen Kurslücke von 12.091 Punkten abwärts, wodurch eine hinreichende Korrekturbedingung erfüllt wurde. An dieser Stelle ist nun eine deutliche Stabilisierung zu erkennen, die es bislang erlaubte gut 150 Punkte wieder anzusteigen. Auf Tagesbasis ist das Barometer kurzfristig überverkauft, auf Wochenbasis lässt sich dieses Szenario jedoch noch nicht ganz eindeutig in den Chartverlauf skizzieren. Trotzdem stehen die Chancen auf eine kurzfristige Erholungsbewegung innerhalb des aktuell vorherrschenden Abwärtstrendkanals seit den Jahreshochs ganz gut und kann über entsprechende Long-Instrumente nachgehandelt werden. Besonders der Dreifachboden aus den letzten Handelstagen spricht für eine fortgesetzte Gegenbewegung des Aktienindex, auf Wochenbasis ist das Bild aber noch nicht vollends überzeugend.

Long-Chance:

Solange sich der Dax-Index noch im Bereich der Kurslücke zwischen 12.091 sowie 12.319 Punkten aufhält, ist das Handelsgeschehen zunächst als neutral einzustufen. Erst darüber wird kurzfristig weiteres Aufwärtspotential bis in den Bereich des EMA 50 bei 12.450 Punkten, sowie an die darüber liegende Abwärtstrendlinie um 12.475 Punkten freigesetzt und kann entsprechend auf der Long-Seite nachgehandelt werden. Ein Rücklauf zurück an das Zwischenhoch aus Mitte Juni bei 12.676 und möglicherweise gleich noch an den Horizontalwiderstand von 12.841 Zählern wird jedoch erst durch einen Ausbruch über das Niveau von 12.500 Punkten möglich. Auf der Unterseite bedeutet hingegen ein Bruch der jüngsten Tiefs von 12.092 Punkten einen sofortigen Rücksetzer auf glatt 12.000 Punkte, darunter kann es sogar zu einem Test der 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 11.854 Punkten kommen.

Wiederstände: 12.319 / 12.341 / 12.400 / 12.450 / 12.500 / 12.575

Unterstützungen: 12.200 / 12.100 / 12.091 / 12.000 / 11.941 / 11.920

Wochenchart:



Tageschart:



Dax-Performance-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 12.251 Punkte; 07:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

