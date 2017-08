IRW-PRESS: Klondike Gold Corp.: Klondike Gold kündigt Privatplatzierung in Höhe von 5 Mio. CAD an

Klondike Gold kündigt Privatplatzierung in Höhe von 5 Mio. CAD an

1. August 2017 - Vancouver, British Columbia -Klondike Gold Corp., (TSXV - KG.V) (das Unternehmen) führt eine Privatplatzierung durch, um einen Erlös von bis zu 5 Millionen CAD zu erwirtschaften. Ein Teil der Privatplatzierung erfolgt auf Flow Through-Basis für kanadische Einkommensteuerzwecke, wobei Einheiten bestehend aus einer Aktie und einer Hälfte eines Warrants zu einem Preis von 0,34 $ pro Einheit verkauft werden. Jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ausgeübt und zu einem Preis von 0,45 CAD gegen eine Aktie eingelöst werden. Der Non Flow-Through-Anteil wird Einheiten zu einem Preis von 0,29 $ umfassen. Jede dieser Einheiten besteht aus einer Aktie und einer Hälfte eines Warrants. Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ausgeübt und zu einem Preis von 0,40 $ gegen eine Aktie eingelöst werden. In Einklang mit den Richtlinien der TSXV ist möglicherweise eine Vermittlungsprovision in Form von Barmitteln und/oder Warrants zu zahlen. Der Erlös wird für weitere Bohrungen im Zielgebiet Lone Star innerhalb des unternehmenseigenen 527 Quadratkilometer umfassenden Konzessionsgebiets im Bergbaudistrikt Klondike und als allgemeines Betriebskapital verwendet. Für Klondike Gold Corp. Peter Tallman President & CEO (604) 609-6110 E-Mail: info@klondikegoldcorp.com Website: www.klondikegoldcorp.com 123 - 595 Burrard Street Vancouver, B.C. Kanada V7X 1J1 Telephone: 604-609-6110 Fax: 604-609-6145 www.klondikegoldcorp.com

IR-Kontakt für deutschsprachige Investoren: ir-europe@klondikegoldcorp.com

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgan (Regulation Services Provider im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) haften für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den einschlägigen Wertpapiergesetzen definiert sind. Diese Informationen und Aussagen beziehen sich auf zukünftige Aktivitäten, Ereignisse, Pläne, Entwicklungen und Prognosen. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen sind häufig durch Begriffe wie könnte, wird, sollte, prognostiziert, plant, erwartet, glaubt, schätzt, beabsichtigt und ähnliche Formulierungen zu erkennen und reflektieren die Annahmen, Schätzungen, Meinungen und Analysen des Managements von Klondike in Anbetracht seiner Erfahrung, der aktuellen Situation, der Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als vernünftig und relevant erachtet werden. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Klondike erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen explizit zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, weshalb diese nicht als verlässlich angesehen werden sollten.

Zu den Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse unterscheiden, zählen unter anderem die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, Änderungen und Vereinbarkeit mit den geltenden Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich den Umweltgesetzen, der Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, politische, wirtschaftliche und andere Risiken sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die in unserer jährlichen und vierteljährlichen Analyse (Managements Discussion and Analysis) sowie in anderen bei den kanadischen Wertpapierbehörden eingereichten Unterlagen (veröffentlicht unter www.sedar.com) genauer beschrieben werden. Klondike ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, außer dies wird vorgeschrieben.

