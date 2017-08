Holländischer Internetdienstleister verbessert mit Tintri deutlich seine Leistungsfähigkeit und verkürzt den Zeitaufwand für die Verwaltung

Tintri Inc. (NASDAQ: TNTR), ein führender Anbieter von Cloud-Plattformen für Unternehmen gab heute bekannt, dass der Internetdienstleister (ISP) Hosted.nl Tintri als grundlegendes Element seiner Unternehmens-Cloud ausgewählt hat. Seit dem Einsatz von Tintri hat der ISP die Leistungsfähigkeit seiner Systeme verbessert und die für Support und Unterhalt aufgebrachte Zeit deutlich verringert. Damit konnte der Dienstleister sich auf den Aufbau einer flexiblen Enterprise Cloud Plattform für seine wachsende Kundenbasis konzentrieren.

Mit Sitz in Zevenaar, Niederlande, ist Hosted.nl ein Cloud-Dienstleister, der einer wachsenden Anzahl von Unternehmen und Privatpersonen in den Niederlanden und in Belgien verwaltete Dienstleistungen, Infrastrukturdienste (Infrastructure as a Service, IaaS) und eine Plattform als Dienstleistung (Platform as a Service, PaaS) anbietet. Mit einer Ausrichtung sowohl auf den öffentlichen als auch auf den privaten Raum sieht das Unternehmen sein Ziel darin, die Online-Geschäfte seiner Kunden mit umfassendem Branchenwissen und einem Portfolio innovativer Produkte zu unterstützen und wachsen zu lassen.

Hosted.nl ist Europas erster ISP, der die Tintri Enterprise Cloud Lösung in drei unterschiedliche Hypervisor-Plattformen integriert, um in maßgeschneiderter Form auf den Geschäftsbedarf der Kunden eingehen zu können. Die Hypervisor-Plattformen werden für folgende Dienstleistungen eingesetzt:

Desktop als Dienst, der auf Hyper-V gehostet ist

VMware Resource Pools

Virtualisierung mit Citrix XenServer

Damit das Unternehmen auf die unterschiedlichen Kundenanforderungen eingehen kann, benötigte es eine sehr flexible Cloud-Lösung für Unternehmen. Nach einer Marktauswertung entschied es sich für die Enterprise Cloud Platform von Tintri. Hosted.nl kann sich nun auf einfache Art und Weise einen Überblick über den Status seiner gesamten Infrastruktur verschaffen und sich vollständig über die empfindlichen Stellen und Leistungsengpässe überall in seiner Cloud-Umgebung informieren.

Jeroen Gerritsen, Managing Director bei Hosted.nl, äußerte sich dazu wie folgt: "Dank der Tintri Enterprise Cloud Platform können wir, unabhängig von dem zugrunde liegenden Hypervisor, detaillierte Echtzeitinformationen zu Einzelanwendungen erhalten. Dank dieser Transparenz liegt Tintri den herkömmlichen Speicherlösungen weit voraus. Zudem müssen unsere Berater nach der Implementierung von Tintri weit weniger Zeit für Support und Wartung aufbringen, da die Dienstleistungsplattform über umfassende Überwachungs- und Analysetools verfügt."

Über Tintri

Tintri (NASDAQ: TNTR) bietet eine Cloud-Infrastruktur für Unternehmen an, die auf eine öffentliche, Cloud-ähnliche Architektur für Webdienste und RESTful APIs aufgebaut ist. Organisationen verwenden den Tintri All-Flash-Speicher mit Scale-out-Funktionen und Automation als Fundament für ihre eigenen Clouds zum Aufbau schneller und flexibler Entwicklungsumgebungen für Anwendungen, die bisher ohne Cloud eingesetzt wurden, und um betriebsnotwendige Unternehmensanwendungen nutzen zu können. Tintri ermöglicht es Benutzern, die Leistungsfähigkeit ihrer Anwendungen zu garantieren, häufige IT-Aufgaben zu automatisieren, um so Betriebskosten zu senken, Fehler in der Infrastruktur zu bekämpfen und den Bedarf einer Organisation für die Aufrüstung von Systemen vorhersagen zu können das Fundament für ein modernes Datenzentrum. Aus diesem Grund vertrauen führende Cloud Service Anbieter und Unternehmen, darunter Comcast, Chevron, die NASA, Toyota, United Healthcare und 21 der Fortune-100-Unternehmen, Tintri mit seiner Unternehmens-Cloud. Weitere Informationen finden Sie auf www.tintri.com oder folgen Sie uns auf Twitter: @Tintri.

