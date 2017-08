Von Noemie Bisserbe

PARIS (Dow Jones)--Die französische Bank Societe Generale hat wegen der anhaltend niedrigen Zinsen sowie Kosten für die Beilegung eines Rechtsstreits in Libyen im zweiten Quartal einen Gewinneinbruch um 28 Prozent verzeichnet.

Die gemessen an der Bilanzsumme drittgrößte Bank des Landes meldete für die drei Monate per Ende Juni einen Nettogewinn von 1,06 Milliarden Euro nach 1,46 Milliarden im Vorjahr. Analysten hatten einen Rückgang in der Größenordnung erwartet.

Die Einnahmen sanken um 26 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro. Societe Generale hatte sich zwecks Beilegung eines Rechtsstreit mit Libyen zur Zahlung von 963 Millionen Euro bereit erklärt. Im Vorjahr war das Ergebnis durch einen Sondergewinn von 725 Millionen Euro aus dem Verkauf des Anteils an Visa Europe aufgebläht worden.

Vor Sonderposten sind die Einnahmen nur um 1 Prozent gesunken. Ein starkes Investmentbanking glich die geringeren Einnahmen im Privatkundengeschäft aus.

Die Sparte globales Banken- und Investorengeschäft, zu der außer dem Investmentbanking auch die Vermögensverwaltung und Sicherheitsdienste gehören, steigerte den Gewinn um 11 Prozent auf 499 Millionen Euro.

Der Nettogewinn in der Sparte internationale Privatkunden und Finanzdienstleistungen kletterte um 30 Prozent auf 568 Millionen Euro, vor allem dank guter Geschäfte in Mittel- und Osteuropa.

Das heimische Privatkundengeschäft läuft unverändert schlecht. Für die Bank ungünstige Neuverhandlungen bei den Wohnungsbaudarlehen und die anhaltend niedrigen Zinsen drückten den Nettogewinn um 11 Prozent auf 359 Millionen Euro.

Einen kleinen Erfolg verzeichneten die Franzosen indes bei der Kapitalausstattung. Die Kernkapitalquote (Tier 1) stieg per Ende Juni auf 11,7 Prozent von 11,6 Prozent Ende März.

