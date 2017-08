Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wels (pts006/02.08.2017/08:00) - Im Herbst 2002 wurde MömaX in Dornbirn/Österreich gegründet und eröffnete seine erste Filiale. Ziel war es, das Diskontsegment im Möbelbereich zu modernisieren. Das günstige Möbelhaus sollte nicht nur günstige Preise bieten, sondern die Modernität, die früher Designerstudios oder hochwertige Möbelmarken vorbehalten war, für alle Konsumenten zugänglich und vor allem erschwinglich machen. Vom Start weg war das Projekt äußerst erfolgreich und mittlerweile ist MömaX mit seinen Trendmöbelhäusern neben Österreich auch in Deutschland, Ungarn und Slowenien vertreten. Zudem gibt's alle Sortimente auch unter moemax.com online zu kaufen. In Deutschland betreibt MömaX 33 Filialen, in Österreich 16, in Ungarn 7, in Slowenien 4. Der Markteintritt in Rumänien steht unmittelbar bevor. Damit wurden in den vergangenen 15 Jahren pro Jahr im Durchschnitt 4 Trendmöbelhäuser eröffnet. Noch schneller soll es 2017 und 2018 weiter gehen. Bis Ende 2018 sind noch zumindest 10 weitere neue Filialen geplant. In allen MömaX-Filialen werden derzeit über 2.700 Mitarbeiter beschäftigt, davon 350 Lehrlinge. Jubiläum gefeiert wird von August bis Dezember mit tausenden Jubiläumsangeboten, vielen Aktionen und einem großen Jubiläumsgewinnspiel, bei dem es in jeder Filiale einen Elektroroller und viele Sachpreise zu gewinnen gibt. "Rückblickend auf die 15 Jahre sind wir besonders stolz, dass wir immer wieder unseren großen Marktbegleiter aus Schweden zu Preisanpassungen gezwungen haben", so Hans-Jörg Eder, Unternehmenssprecher bei MömaX Deutschland. "Wir freuen uns mit unseren 2.700 Mitarbeitern auf einen schönen Herbst mit vielen Gästen zum Jubiläum", so Eder weiter. Rückfragen: Hans-Jörg Eder Tel: +43 (0) 50 111 / 868 221 Mail: ehj@moemax.at Homepage: http://www.moemax.de (Ende) Aussender: Mömax Ansprechpartner: Hans-Jörg Eder Tel.: 050/111 868 221 E-Mail: ehj@moemax.at Website: www.moemax.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170802006

