Apple hat die zweitbeste Umsatzentwicklung der Unternehmensgeschichte im dritten Quartal verbucht. Die Periode zählt gewöhnlich zu den schwächeren des Technologiegiganten. Ein guter Absatz bei iPads und Mac-Rechnern sowie gestiegene Verkäufe des iPhones trotz der Erwartung einer baldigen Neuerscheinung des Verkaufsschlagers befeuerten die Erlöse. Das Wachstum stellte das beste seit sieben Quartalen dar. Der Umsatz kletterte binnen Jahresfrist um 7,2 Prozent auf 45,41 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn legte um 11,9 Prozent auf 8,72 Milliarden Dollar zu - der zweite Gewinnanstieg in Folge nach einer längeren Phase gesunkener Überschüsse. Apple schlug sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz die Markterwartungen. Auch der Absatz des iPhones lag höher als vom Markt vorhergesagt. Die größte Überraschung gelang Apple aber durch die Revitalisierung des iPad-Geschäfts sowie durch die Dynamik bei Mac-Rechnern. Der Absatz beider Geräte hatte in der jüngsten Zeit unter der Konzentration der Verbraucher auf Smartphones gelitten. Doch nun stiegen die Mac-Erlöse das dritte Quartal in Folge. Nach vier Perioden mit sinken Umsätzen legten jene für das iPad nun ebenfalls zu. Erstmals seit 14 Quartalen stieg der iPad-Absatz - um 15 Prozent. Für das laufende Quartal stellte Apple Umsätze zwischen 49 und 52 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Konsens mit Erlösen von 49,2 Milliarden Dollar gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

13:00 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Juli Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +180.000 Stellen zuvor: +158.000 Stellen 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.474,20 +0,08% Nikkei-225 20.092,77 +0,54% Hang-Seng-Index 27.713,37 +0,63% Kospi 2.428,04 +0,21% Shanghai-Composite 3.300,76 +0,25% S&P/ASX 200 5.743,10 -0,51%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Die weiter gute Stimmung wird zusätzlich genährt von den besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen von Apple. Sie bescherten nicht nur der Apple-Aktie nachbörslich ein Plus von gut 6 Prozent, sondern treiben auch in Ostasien die Kurse der Technologieaktien an. In Taiwan gewinnen Hon Hai 1,7 Prozent, Largan Precision schnellen um 4,8 Prozent nach oben und markieren damit ein neues Rekordhoch. Taiwan Semiconductor Manufacturing steigen um 1,7 Prozent und Catcher Technologies um 3,4 Prozent. In Hongkong steigt die Aktie des Apple-Partners AAC Technologies um 6,7 Prozent, für Sunny Optical geht es um 3 Prozent voran. In Seoul gewinnt die Aktie des großen Apple-Konkurrenten Samsung 0,6 Prozent. Wie auch die Apple-Aktie bewegt sich Samsung im Bereich eines Allzeithochs. Eine leichte Gegenbewegung nach den jüngsten Gewinnen verzeichnet allerdings die Börse in Sydney vor dem Hintergrund rückläufiger Rohstoffpreise. Für gute Stimmung sorgen auch die Geschäftszahlen von Honda oder Mitsubishi UFJ. Honda steigerte den Nettogewinn um 18,7 Prozent, wobei Rückenwind vor allem vom schwächeren Yen kam, weil er japanische Exporte billiger macht. Honda hob aus diesem Grund auch den Ausblick an. Honda gewinnen 2,7 Prozent. Die Bank Mitsubishi UFJ hat ihren Gewinn im ersten Quartal um 53 Prozent gesteigert. Der Aktienkurs legt um 0,3 Prozent aber nur moderat zu.

US-NACHBÖRSE

Apple stiegen nach nach Vorlage eines besser als erwartet ausgefallenen Quartalsberichts auf ein Rekordhoch. Auf Nasdaq.com verteuerte sich das Papier um 6,2 Prozent auf 159,37 Dollar. Herbalife erfüllte mit seinen Geschäftszahlen die zuvor gesenkten Erwartungen zwar am oberen Rand, allerdings kam der Umsatzausblick des Anbieters von Diätprodukten und Kosmetika nicht gut an. Die Aktie gab nachbörslich um 3,8 Prozent nach. Frontier Communications litten unter dem Verlust von 151.000 Kunden im zweiten Quartal. Die Aktie des regional agierenden Telekomanbierters gab um 1,3 Prozent nach. Für den Versicherer Allstate ging es dagegen um 2,3 Prozent nach oben nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Positiv kam auch an, dass Allstate für bis zu 2 Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen will. Einen Kurseinbruch erlebten AMC Entertainment. Die Aktie knickte um 24,5 Prozent ein. Das Unternehmen hatte vor Bekanntgabe der Zweitquartalszahlen am kommenden Montag mit einem unter den kursierenden Schätzungen liegenden Gewinnausblick überrascht. Zudem kündigte AMC Kostensenkungen an.

WALL STREET

Index Schlussstand Bewegung % Bewegung abs. Dow Jones Industrial 21.963,92 +0,3% +72,80 S&P-500 2.476,35 +0,2% +6,05 Nasdaq-Composite 6.362,94 +0,2% +14,82 Nasdaq-100 5.895,17 +0,3% +14,84 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 826 Mio 1,01 Mrd Gewinner 1.774 1.584 Verlierer 1.169 1.400 unverändert 142 99

Etwas fester - Die Rekordjagd setzte sich den fünften Tag in Folge fort. Dabei verpasste der Dow-Jones-Index die Schallmauer von 22.000 Punkten nur um 9 Punkte. Händler sprachen von rundum freundlichen Vorgaben aus Asien und Europa. Zudem lieferte die US-Berichtsperiode weiter Rückenwind. Dem standen durchwachsene Konjunkturdaten gegenüber. Pfizer steigerte den Gewinn kräftig und hob das untere Ende des Gewinnausblicks an. Allerdings setzte das Unternehmen weniger um. Für die Aktie ging es 0,2 Prozent nach unten. Deutlich rückläufige US-Absatzzahlen im Juli drückten die Aktien der Automobilkonzerne GM und Ford um 3,4 bzw. 2,4 Prozent. Sprint sprangen dagegen um 11 Prozent an. Der Telekommunikationskonzern hatte über das höchste bereinigte EBITDA seit fast zehn Jahren berichtet. Xerox überzeugte mit besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen, der Kurs stieg um 5,8 Prozent.Under Armour brachen um 8,6 Prozent ein. Der Sportartikelkonzern senkte seine Jahresziele. Thomson Reuters nahm den Ausblick für 2017 nach obe. Der Kurs zog um 4,5 Prozent an.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,34 -1,2 1,35 13,7 5 Jahre 1,79 -4,4 1,84 -13,0 7 Jahre 2,07 -4,9 2,12 -18,1 10 Jahre 2,25 -4,5 2,30 -19,3 30 Jahre 2,85 -5,0 2,90 -21,4

Ähnlich wie am Devisenmarkt konzentrierten sich Anleger am Rentenmarkt auf den nachlassenden Inflationsdruck und den mäßig ausgefallenen ISM-Index der US-Industrie. Beides dämpft die Erwartung einer raschen weiteren Straffung der US-Geldpolitik. Während die Notierungen deutlich zulegten, ermäßigte sich die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um knapp fünf Basispunkte auf 2,25 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:16 % YTD EUR/USD 1,1823 +0,1% 1,1807 1,1817 +12,4% EUR/JPY 130,96 +0,5% 130,28 130,25 +6,5% EUR/GBP 0,8953 +0,2% 0,8937 0,8944 +5,0% GBP/USD 1,3206 -0,0% 1,3209 1,3213 +7,0% USD/JPY 110,77 +0,4% 110,36 110,22 -5,2% USD/KRW 1124,50 +0,3% 1121,36 1122,23 -6,9% USD/CNY 6,7268 +0,1% 6,7182 6,7190 -3,1% USD/CNH 6,7320 +0,0% 6,7308 6,7232 -3,5% USD/HKD 7,8139 +0,0% 7,8133 7,8120 +0,8% AUD/USD 0,7962 -0,1% 0,7969 0,7999 +10,3%

Am Montag war der Euro erstmals seit Januar 2015 über 1,18 Dollar gesprungen, konnte diese Marke am Dienstag aber nur mit Mühe halten. Die Gemeinschaftswährung lag im späten US-Handel bei 1,1801 Dollar nach Wechselkursen um 1,1836 am Vorabend. Gegenüber anderen Währungen neigte der Dollar eher zu Schwäche und auch die Erholung zum Euro fiel äußerst bescheiden aus. Marktexperten brachten die in Zusammenhang mit den in der Summe wenig überzeugenden US-Konjunkturdaten des Tages. Die Daten dürften den Willen der Fed zu einer weiteren Zinserhöhung im laufenden Jahr kaum steigern, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,73 49,16 -0,9% -0,43 -14,5% Brent/ICE 51,34 51,78 -0,8% -0,44 -12,6%

Die Ölpreise gaben nach den Aufschlägen des Vortages und vor allem der Vorwoche deutlicher nach. Nach dem Zweimonatshoch und einer sechstägigen Rally lag WTI mit einem Minus von 2,0 Prozent im späten US-Handel bei 49,16 Dollar je Fass und damit wieder unter der 50-Dollarmarke. Brent verbilligte sich um 1,7 Prozent auf 51,78 Dollar. Die Preise bewegten sich zwischen den üblichen Sorgen um ein Überangebot und der Hoffnung auf preisstützende Maßnahmen der Ölländer. Analysten verwiesen auf Signale einer gestiegenen Förderung des Erdölkartells Opec. Diese soll im Juli auf den höchsten Stand seit Dezember geklettert sein, vor allem Libyen steigerte die Produktion. Für einen Stimmungsdämpfer sorgte dann noch das American Petroleum Institute (API). Es meldete am späten Abend überraschend gestiegene Ölvorräte, allerdings auch gesunkene Benzinlagerbestände.

August 02, 2017 02:01 ET (06:01 GMT)

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.265,45 1.269,05 -0,3% -3,60 +9,9% Silber (Spot) 16,65 16,71 -0,4% -0,07 +4,5% Platin (Spot) 943,35 944,45 -0,1% -1,10 +4,4% Kupfer-Future 2,87 2,88 -0,4% -0,01 +13,8%

Der Goldpreis drehte nach den mauen US-Daten ins Plus und zeigte sich im späten Geschäft unverändert bei 1.269 Dollar je Feinunze. Zwischenzeitlich war das Edelmetall in die Nähe eines Achtwochenhochs geklettert. Auch am Goldmarkt hätten Anleger eine weitere US-Leitzinserhöhung im laufenden Jahr weiter ausgepreist, hieß es.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

NORDKOREA

US-Außenminister Rex Tillerson hat einen Appell an die Führung Nordkoreas gerichtet und bekräftigt, dass die USA nicht ihren Sturz beabsichtigten. "Wir streben keinen Regimewechsel an, wir streben nicht den Zusammenbruch des Regimes an", sagte Tillerson. Auch arbeiteten die USA nicht auf "eine beschleunigte Wiedervereinigung" von Nord- und Südkorea hin, und ebensowenig suche Washington einen Vorwand, um sein Militär Richtung Norden zu schicken. "Wir sind nicht Ihr Feind und auch nicht Ihre Bedrohung", sagte der Außenminister. "Aber Sie stellen für uns eine nicht hinnehmbare Bedrohung dar, und darauf müssen wir antworten."

USA - CHINA

Die US-Regierung will China mit handelspolitischen Maßnahmen dazu zwingen, gegen den Diebstahl geistigen Eigentums vorzugehen. Zudem soll Peking die Anforderungen lockern, dass amerikanische Unternehmen ihre Spitzentechnologie teilen müssen, um Zugang zum chinesischen Markt zu erhalten. Laut informierten Personen erwägt die Regierung von Präsident Donald Trump, auf eine kaum genutzte Bestimmung des US-Handelsgesetzes zurückzugreifen, um zu untersuchen, ob Chinas Politikansätze zum geistigen Eigentum "unfaire Handelspraktiken" darstellen. Damit wäre der Weg für die USA offen, chinesische Exporteure mit Sanktionen zu belegen.

USA

Drei Monate nach der spektakulären Entlassung von James Comey hat das FBI einen neuen Chef: Der US-Senat billigte mit großer Mehrheit die Ernennung des früheren Anwalts Christopher Wray zum Direktor der US-Bundespolizei.

August 02, 2017 02:01 ET (06:01 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.