Größer und ausdifferenzierter als der anderer europäischer Länder, so zeigt sich der deutsche Markt für . "Neben großen Konzernen wie gibt es in Deutschland eine Vielzahl von Industriesegmenten und tausende von Unternehmen, die für uns als Kunden interessant sind", erklärt Georg Steinberger, Vorstandsvorsitzender des Fachverband Bauelemente Distribution (FBDi). Während sich in der deutschen High-Tech-Industrie ein breiter Elektronik-Mittelstand entwickelt und erhalten hat, gibt es in anderen europäischen Ländern eher eine Konzentration auf wenige Konzerne und Industrien und auch deutlich weniger potentielle Kunden.

Wenn der Markt für Distributoren in Deutschland im europäischen Vergleich verhältnismäßig langsam wächst, hat damit zu tun, dass viele deutsche Hersteller Niedriglohnfertigungen nach Osteuropa ausgelagert haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...