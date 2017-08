(JK-Trading.com) - Der DAX hat die Attacke auf die 12.000er Region am Dienstag abwenden können. Am Morgen kurz nach XETRA-Eröffnung kam es zwar zu einer nochmaligen Attacke auf die 12.100er Marke, doch ein nachhaltiger Bruch blieb aus und in den Folgestunden konnte der deutsche Leitindex die 12.200er Region zurückerobern. Am Mittwoch stellt sich nun die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...