Liebe Leser,

manche Wohngegenden werden immer beliebter und besonders in den Zentrumslagen vieler Städte steigen die Mieten konstant an. Entscheiden sich Vermieter, die Miete des von ihnen vermieteten Objekts erhöhen zu wollen, benötigen sie dafür das Einverständnis ihrer Mieter. Dieses muss in jedem Fall schriftlich eingeholt werden und kann bei der Weigerung des Mieters sogar eingeklagt werden.

Vermieter müssen bei einer geplanten Mieterhöhung zahlreiche Fristen und Formalitäten beachten, ... (Heiko Böhmer)

Den vollständigen Artikel lesen ...