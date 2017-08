Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Boeing -1,25% auf 239,44, davor 7 Tage im Plus (15,3% Zuwachs von 210,28 auf 242,46), ElringKlinger +2,07% auf 15,045, davor 7 Tage im Minus (-16,25% Verlust von 17,6 auf 14,74), GlaxoSmithKline +0,13% auf 1516,5, davor 7 Tage im Minus (-6,8% Verlust von 1625 auf 1514,5), Twitter +0,75% auf 16,21, davor 7 Tage im Minus (-21,63% Verlust von 20,53 auf 16,09), SBO -0,67% auf 63,57, davor 5 Tage im Plus (4,42% Zuwachs von 61,29 auf 64), Phoenix Solar -0,41% auf 2,454, davor 5 Tage im Plus (10,25% Zuwachs von 2,23 auf 2,46), EUR/CHF Spot -0,51% auf 1,139, davor 5 Tage im Plus (3,9% Zuwachs von 1,1 auf 1,15), Flextronics +1,42% auf 13,719, davor 5 Tage im Minus (-7,68% Verlust von 14,65 auf 13,53), Frauenthal -1,79% auf 19,15, davor 4 Tage im Plus (6,85%...

