DAX - Strohfeuer oder Trendwende? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts /Aufwärts Rückblick: Im Rahmen einer schwächeren Eröffnungsphase war der DAX gestern zunächst nochmals an die Unterstützung bei 12.100 Punkten zurückgefallen, konnte die Marke jedoch verteidigen und zugleich als Startpunkt für eine dynamische Aufholjagd nutzen. In den folgenden Stunden stieg der Index über die kurzfristige Abwärtstrendlinie und die Hürden bei 12.175 und 12.220 Punkten, um schließlich auch die Barriere bei 12.300 Punkten zu erreichen. Damit haben die Bullen nicht nur weitere Verkaufssignale vorerst verhindert, sondern sich auch in eine gute Ausgangsposition für die Fortsetzung der Erholung gebracht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...