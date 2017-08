Tagesgewinner war am Dienstag Jenoptik mit 8,58% auf 25,30 (358% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,52%) vor CytoTools mit 6,90% auf 11,62 (53% Vol.; 1W 0,13%) und Schaefflermit 3,73% auf 12,23 (145% Vol.; 1W 1,49%). Die Tagesverlierer: SolarWorld mit -34,56% auf 1,07 (209% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -9,86%), Dialight mit -9,12% auf 822,50 (53% Vol.; 1W -17,46%), Under Armour mit -8,59% auf 18,30 (349% Vol.; 1W -9,00%) Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (31397,11 Mio.), HSBC Holdings (26504,94) und Rio Tinto (21377,36). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei Samsung Electronics (1778%), Jenoptik (358%) und Under Armour (349%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist First Solar mit...

