Vor dem Spitzentreffen zum Thema Stickoxid-Belastung zeichnet sich der gemeinsame Beschluss bereits ab: Die Hersteller müssen Autos zurückrufen, aber nicht den Schraubenschlüssel ansetzen.

Beim Gipfeltreffen an diesem Mittwoch in Berlin wird die Autoindustrie voraussichtlich den größten gemeinschaftlichen Autorückruf in der Geschichte der deutschen Automobilindustrie beschließen. Um die Stickoxid-Belastung zu reduzieren, werden sich die großen Autohersteller nach Angaben aus informierten Kreisen bei dem Treffen mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Umweltministerin Barbara Hendricks verpflichten, mehrere Millionen Dieselautos, die auf deutschen Straßen unterwegs sind, mit einer neuen Software aufzurüsten. Darüber hinaus dringt die Bundesregierung wohl auch auf eine Zusage für eine mögliche Aufrüstung der Hardware, die die Konzerne bis zu drei Milliarden Euro kosten könnte.

Zwei Jahre nach dem Dieselskandal der Volkswagen AG und einer jüngsten Selbstanzeige von Daimler AG und VW wegen möglicher Kartellabsprachen innerhalb der Branche stehen die Autokonzerne unter Druck, ihre bisherige Dieselstrategie zu ändern. Anders als in Großbritannien und Frankreich will die Politik der Wirtschaft beim heutigen Gipfel laut Verkehrsminister Dobrindt kein Auslaufdatum für den Verbrennungsmotor vorschreiben. Stattdessen soll ein Fonds in dreistelliger Millionenhöhe eingerichtet werden, der den digitalen Ausbau zur Verbreitung von Elektrofahrzeugen mitfinanzieren soll.

"Der politische Druck ist so enorm, dass die deutsche Autoindustrie mehr zu verlieren hat als ein paar Diesel-Autos", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe letztlich um den Wirtschaftsstandort Deutschland. "Deswegen wird die Industrie weiter gehen, als sie bislang gesagt hat." Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und Bundesratspräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, man werde die Auto-Industrie "in die Pflicht nehmen". Sie erwartet ein Sofortprogramm der Hersteller.

