NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea Group von 36,00 auf 35,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die zweite Gewinnwarnung in neun Monaten habe die Erwartungen an eine deutliche Erholung im laufenden Jahr gedämpft, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer Studie vom Mittwoch. Die mittelfristigen Margenziele des Anlagenbauers erschienen nun unerreichbar./ag/zb

Datum der Analyse: 02.08.2017

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006602006

AXC0069 2017-08-02/08:55