Edwards stellt eine neue Produktlinie von passiven Messgeräten und Steuergeräten vor, um die Bedürfnisse der Kunden mit speziellen Anwendungen der Hochenergiephysik und im Ultrahochvakuumbereich zu erfüllen. Die neue Produktpalette an Messgeräten und Steuerungen eignet sich für vielfältige Anwendungen, von UHV-Systemen in der Prozessindustrie oder da wo der Einsatz eines aktiven Messgerätes nicht möglich ist.

Die neue Edwards-Serie von passiven Messgeräten umfasst Pirani, Penning und beide Bayard-Alpert- und Extractor-Ion-Messköpfe. Diese werden in Verbindung mit einem passiven Messgerät verwendet, um den Druck anzuzeigen und bieten eine Schnittstelle für den Benutzer. Druckbereiche von 10-9 bis 1000 mbar werden durch den PGC201-Regler zusammen mit Pirani- und Penning-Messgerät abgedeckt und Druckbereiche von 10-12 bis 1000 mbar werden durch den PGC202-Regler zusammen mit Pirani- und Ion-Messgerät abgedeckt.

"Wir freuen uns, die neue Produktpalette von passiven Messgeräten und Steuerungen einführen zu können", kommentiert Dave Goodwin, Senior Product Manager, High Vacuum, Edwards. "Diese sind eine hervorragende Ergänzung zum Edwards-Portfolio von Vakuumlösungen und verbessern unser Produktangebot."

Über Edwards

Edwards ist führend in der Entwicklung und Fertigung technisch ausgereifter Vakuumprodukte, Abgasentsorgungssysteme und zugehöriger wertsteigernder Dienstleistungen. Dabei handelt es sich um integrierte Lösungen für die Fertigung von Halbleitern, Flachbildschirmen, LEDs und Solarzellen. Diese werden in einem immer breiteren Spektrum industrieller Verfahren genutzt, z. B. im Energiesektor, bei der Glasbeschichtung und sonstigen Beschichtungsanwendungen, in der Stahl- und in der sonstigen Metallindustrie, in der pharmazeutischen und chemischen Industrie sowie bei naturwissenschaftlichen Instrumenten und bei breitgefächerten Forschungs- und Entwicklungsanwendungen.

Edwards beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter weltweit in der Entwicklung und Herstellung sowie im Kundendienst für Hochtechnologievakuum- und Abgasentsorgungssysteme. Edwards betreibt hochmoderne Fertigungswerke in Europa, Asien und Nordamerika.

