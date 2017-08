Paris - EZB-Präsident Mario Draghi überraschte die Finanzmärkte Ende Juni mit seiner Eröffnungsrede beim diesjährigen Notenbanktreffen im portugiesischen Sintra, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate".Draghi habe auf das gute Wachstum in der Eurozone verwiesen und hinzugefügt, dass alle Zeichen auf eine Verfestigung und Verbreiterung der Erholung hindeuten würden. Zudem habe sich Draghi zuversichtlich gegeben, dass in naher Zukunft wieder Inflationsraten von 2 Prozent realistisch wären. Die jüngsten Rückschläge bei der Inflation habe er auf temporäre Faktoren zurückgeführt, die früher oder später ihre Bremskraft verlieren würden. So optimistisch habe man den Italiener bisher noch selten erlebt, weshalb die Märkte seine Worte als Signal für eine nahende Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik interpretiert hätten. An den Anleihemärkten sei es im Anschluss zu kräftigen Bewegungen gekommen, die Renditen hätten über nahezu alle Laufzeiten deutlich angezogen.

