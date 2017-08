FRANKFURT (Dow Jones)--Im Plus ist der DAX-Future in den Handel am Mittwoch gestartet. Damit setzt er die am Vortag gestartete Erholungsbewegung fort. Spannend wird die Entwicklung im Bereich bei 12.300 Punkten, dort scheiterte der Kontrakt am Vortag.

Der übergeordnet Konsolidierungstrend ist nach Aussage der Charttechniker weiterhin intakt. Erst mit dem Überschreiten der Trendlinie bei aktuell 12.495 Punkten würde sich das charttechnische Bild deutlicher aufhellen. Auf der Unterseite sollte die Marke von 12.077 Punkten nicht gebrochen werden.

Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 8.40 Uhr um 24 auf 12.268 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.270,5 und das Tagestief bei 12.256 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 1.880 Kontrakte.

August 02, 2017 02:46 ET (06:46 GMT)

