FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch etwas gefallen. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Notierungen am Vortag noch kräftig gestiegen waren. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Morgen um 0,10 Prozent auf 162,77 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 0,48 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt am deutschen Rentenmarkt. Am Vormittag werden keine marktbewegenden Konjunkturdaten aus der Eurozone veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Erst am Nachmittag steht der ADP-Bericht zur Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA auf dem Programm, der für neue Impulse sorgen dürfte./jkr/bgf/fbr

ISIN DE0009652644

AXC0076 2017-08-02/09:29