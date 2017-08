FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Plus am Vortag ist der Bund-Future am Mittwoch zunächst etwas leichter in den Handel gestartet. Auffallend war am Dienstag die Kaufbereitschaft, als die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen unter 0,5 Prozent fiel. Im Handel wurde davon berichtet, dass ebenfalls Shorts geschlossen wurden.

Die Aufstockung der Bundesanleihe mit Fälligkeit August 2027 sollte nach Einschätzung von Marktteilnehmern auf eine rege Nachfrage stoßen. Die Dynamik am Repo-Markt sollte unterstützend auf die Aufstockung wirken. Dabei verweisen die Anleihestrategen der Commerzbank auf neuerliche Anzeichen von Collateral-Knappheit bei den deutschen Staatsanleihen.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 16 Ticks auf 162,77 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,89 Prozent und das Tagestief bei 162,73 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 19.990 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 2 Ticks auf 132,34 Prozent.

August 02, 2017 03:00 ET (07:00 GMT)

