In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 8%-Agri Resources-Anleihe (A18 3JV) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als durchschnittlich attraktiv einzustufen, mit positivem Ausblick. Damit wäre die Anleihe mit 3,5 von max. 5 Sternen einzustufen. Die Agri Resources wurde am 30. Oktober 2015 mit Sitz in Luxemburg gegründet. Die Geschäftstätigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...