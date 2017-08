Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Schulz in Forsa-Umfrage bei Kanzlerpräferenz auf einem neuen Tiefstand

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat in seinen persönlichen Zustimmmungswerten im Stern-RTL-Wahltrend einen Tiefstand seit seiner Nominierung erreicht. Wenn der Bundeskanzler direkt gewählt werden könnte, würden sich nur noch 21 Prozent der Wahlberechtigten für Schulz entscheiden, ergab die am Mittwoch veröffentlichte Forsa-Umfrage. Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) würden sich hingegen unverändert 52 Prozent entscheiden, womit Merkel nun 31 Punkte vor ihrem Herausforderer liegt.

Juncker warnt in Diesel-Affäre vor Imageschaden für Deutschland

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat wegen des Abgas-Skandals vor einem Imageschaden für Deutschland gewarnt. Durch das Fehlverhalten Weniger habe die Bundesrepublik bereits einen Ansehensverlust erlitten, sagte Juncker dem ARD-Europastudio Brüssel. Er riet der Bundesregierung, das Thema beim Diesel-Gipfel offensiv anzugehen. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich dieser Schatten, der jetzt über der Automobilbranche liegt, auch auf andere Branchen übertragen könnte", fügte er hinzu.

USA prüft handelspolitische Maßnahmen gegen China - Kreise

Die US-Regierung will China mit handelspolitischen Maßnahmen dazu zwingen, gegen den Diebstahl geistigen Eigentums vorzugehen. Zudem soll Peking die Anforderungen lockern, dass amerikanische Unternehmen ihre Spitzentechnologie teilen müssen, um Zugang zum chinesischen Markt zu erhalten. Laut informierten Personen erwägt die Regierung von Präsident Donald Trump, auf eine kaum genutzte Bestimmung des US-Handelsgesetzes zurückzugreifen, um zu untersuchen, ob Chinas Politikansätze zum geistigen Eigentum "unfaire Handelspraktiken" darstellen. Damit wäre der Weg für die USA offen, chinesische Exporteure mit Sanktionen zu belegen oder den Transfer von Spitzentechnologie zu chinesischen Firmen sowie amerikanisch-chinesischen Joint Ventures weiter einzuschränken.

US-Außenminister richtet Appell an nordkoreanische Führung

US-Außenminister Rex Tillerson hat einen Appell an die Führung Nordkoreas gerichtet und bekräftigt, dass die USA nicht ihren Sturz beabsichtigten. "Wir streben keinen Regimewechsel an, wir streben nicht den Zusammenbruch des Regimes an", sagte Tillerson am Dienstag in Washington. Auch arbeiteten die USA nicht auf "eine beschleunigte Wiedervereinigung" von Nord- und Südkorea hin, und ebensowenig suche Washington einen Vorwand, um sein Militär Richtung Norden zu schicken.

US-Senat bestätigt Christopher Wray als neuen FBI-Chef

Drei Monate nach der spektakulären Entlassung von James Comey hat das FBI einen neuen Chef: Der US-Senat billigte am Dienstag mit großer Mehrheit die Ernennung des früheren Anwalts Christopher Wray zum Direktor der US-Bundespolizei. Präsident Donald Trump hatte Comey in einer umstrittenen Entscheidung im Mai entlassen; das FBI ermittelt zur Russland-Affäre, deretwegen das Weiße Haus seit Monaten massiv unter Druck steht.

Türkei und Katar halten gemeinsames Militärmanöver ab

Die Türkei und Katar haben in dem Golfstaat ein gemeinsames Militärmanöver abgehalten. Daran beteiligten sich rund 250 türkische Soldaten mit gepanzerten Fahrzeugen, wie türkische Medien am Dienstag berichteten. Die Regierung in Ankara unterstützt Doha in der diplomatischen Krise mit seinen Nachbarn.

OSZE will Bundestagswahl nicht umfassend beobachten

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) will zur Bundestagswahl am 24. September nur ein kleines Team nach Deutschland entsenden. Es gebe "keinerlei begründbare Zweifel am ordnungsgemäßen Ablauf der Wahl", sagte Michael Georg Link, bis Ende Juni Direktor des OSZE-Büros für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (ODIHR), der "Heilbronner Stimme" vom Mittwoch. AfD-Vertreter hatten in der Vergangenheit eine Beobachtung der Bundestagswahl gefordert.

BRASILIEN

Handelsbilanz Juli Überschuss 6,3 Mrd USD (Juni: Überschuss 7,2 Mrd USD)

DJG/DJN/AFP/

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2017 03:05 ET (07:05 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.