Düsseldorf - Die Nationalbank der Tschechischen Republik will morgen über die Höhe ihrer Leitzinsen entscheiden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Dabei stünden die Chancen gut, dass es erstmals nach fast fünf Jahren zu einer Erhöhung der Schlüsselsätze komme. Die Notenbanker hätten zuletzt mehr oder weniger offen eine Zinserhöhung an einem der beiden Sitzungstermine im dritten Quartal angekündigt. Wie die Mehrheit der Marktteilnehmer würden auch die Analysten für das morgige Datum von einer Anhebung des Zwei-Wochen-Reposatzes von 0,05% auf 0,25% ausgehen. Die folgende Sitzung sei für den 27. September angesetzt. Begründen würden die Währungshüter ihre Entscheidung voraussichtlich besonders mit dem Inflationsanstieg, der zuletzt mit 2,3% über dem Ziel der Nationalbank von 2% gelegen habe. Bereits seit dem Herbst vergangenen Jahres würden die Verbraucherpreise in der Jahresrate sukzessive auf Niveaus um 2% steigen. Dazu kämen ein aktuelles Wirtschaftswachstum von vermutlich 3% im Vergleich zum Vorjahr sowie eine gute Auslastung am Arbeitsmarkt.

