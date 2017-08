Frankfurt - Die globalen Aktienmärkte haben im zweiten Quartal 2017 ihre Gewinnserie fortgesetzt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniRak Nachhaltig A-Fonds (ISIN LU0718558488/ WKN A1JQ10).Unterstützt von der robusten Konjunktur in allen wichtigen Wirtschaftsräumen habe sich der MSCI World-Index in lokaler Währung um 2,0 Prozent verbessert. Während in den USA die starke Berichtssaison der Unternehmen zum ersten Quartal die Kurse unterstützt habe, habe die Politik für Belastungsfaktoren gesorgt. Am Markt hätten sich Zweifel gemehrt, dass US-Präsident Donald Trump seine angekündigten Infrastrukturmaßnahmen und Steuererleichterungen auch in die Tat umsetzen werde.

