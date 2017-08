Berlin (ots) - Hinweis: Diese Presseinformation, die Konzern-Kennzahlen sowie der Halbjahresbericht sind in Deutsch und Englisch unter http://www.axelspringer.de/h1-2017 abrufbar.



EBITDA steigt um 16,2 Prozent / Deutliche Ergebniszuwächse bei Rubriken- und Bezahlangeboten / Umsatz legt um 6,9 Prozent zu / Digitale Medien mit organischem Wachstum von 10,7 Prozent / Ergebnisprognose angehoben



Axel Springer setzte im zweiten Quartal die positive Geschäftsentwicklung der ersten drei Monate fort und steigerte sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis deutlich. Treiber war das anhaltend dynamische Wachstum der digitalen Geschäftsmodelle. Im ersten Halbjahr 2017 legten sie organisch um 10,7 Prozent zu. Ihr Anteil an den Gesamterlösen belief sich auf 70,6 Prozent. Auf die digitalen Aktivitäten entfielen zudem 77,1 Prozent des Konzern-EBITDA. Den Konzernumsatz steigerte Axel Springer im ersten Halbjahr um 6,9 Prozent auf EUR 1.695,0 Mio. (Vj.: EUR 1.585,3 Mio.). Zu diesem Wachstum trugen alle drei operativen Segmente bei. Bereinigt um Konsolidierungs- und Währungseffekte nahm der Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,7 Prozent zu.



Axel Springer verbesserte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) deutlich um 16,2 Prozent auf EUR 317,2 Mio. (Vj.: EUR 272,9 Mio.). Neben den Rubrikenangeboten, die ihr EBITDA um 16,6 Prozent erhöhten, war dies auf einen kräftigen Zuwachs bei den Bezahlangeboten in Höhe von 33,6 Prozent zurückzuführen. Die EBITDA-Rendite des Konzerns legte von 17,2 Prozent auf 18,7 Prozent zu. Nach dem sehr guten ersten Halbjahr hebt Axel Springer die Ergebnisprognose an: Für das Gesamtjahr wird nun ein Anstieg des EBITDA und des bereinigten Ergebnis je Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet, nachdem zuvor ein Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet worden war.



Dr. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE: "Unsere Investitionen insbesondere in das internationale Digitalgeschäft zahlen sich aus. Das lässt sich vor allem an der weiterhin hervorragenden Entwicklung der Rubrikenangebote ablesen. Auch die Bezahlangebote hatten aufgrund der anhaltenden Wachstumsdynamik von BUSINESS INSIDER und der bisher bestvermarkteten 'BILD für Alle' zum 65. Jubiläum zwei starke Quartale."



Die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter im Konzern nahm durch den anhaltenden Ausbau der digitalen Aktivitäten um 4,5 Prozent auf 15.664 zu (Vj: 14.986).



Bereinigter Konzernüberschuss legt deutlich zu



Die positive Geschäftsentwicklung schlug sich auch in dem um Sondereffekte und Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen bereinigten Konzernüberschuss nieder. Er stieg im ersten Halbjahr um 15,9 Prozent auf EUR 169,5 Mio. (Vj.: EUR 146,2 Mio.). Das bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich um 15,4 Prozent von EUR 1,20 auf EUR 1,38. Unbereinigt belief sich der Konzernüberschuss auf EUR 116,9 Mio. nach EUR 273,2 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der Vorjahreswert war durch erhebliche Einmaleffekte im Zusammenhang mit der Gründung der Ringier Axel Springer Schweiz AG sowie der Veräußerung von CarWale geprägt. Das unbereinigte Ergebnis je Aktie betrug EUR 0,95 (Vj.: EUR 2,41).



Finanzierungskonditionen optimiert



In den ersten sechs Monaten stieg der frei verfügbare Cashflow ohne Berücksichtigung von Effekten aus Immobilientransaktionen um 24,4 Prozent auf EUR 163,2 Mio. (Vj.: EUR 131,2 Mio.). Die Nettoverschuldung erhöhte sich u.a. durch die Dividendenzahlung im April von EUR 1.035,2 Mio. zum Jahresende 2016 auf EUR 1.234,7 Mio. zum 30. Juni 2017. Zur weiteren Optimierung der Finanzierungskonditionen führte Axel Springer im Mai 2017 eine teilweise Kündigung, Wandlung sowie Neuzeichnung der bestehenden Schuldscheindarlehen durch. Dadurch wurden die durchschnittliche Verzinsung verbessert, die durchschnittliche Laufzeit verlängert und das Finanzierungsvolumen um EUR 428 Mio. erhöht. Von den bestehenden langfristigen Kreditlinien in Höhe von EUR 1.500,0 Mio. waren per Ende Juni EUR 460,0 Mio. in Anspruch genommen (zum Jahresende 2016: EUR 680,0 Mio.). Die Eigenkapitalquote lag zum 30. Juni 2017 bei 39,0 Prozent nach 40,9 Prozent zum Jahresende 2016.



Umsatzsteigerungen in allen operativen Segmenten



Das Segment Rubrikenangebote entwickelte sich im ersten Halbjahr weiter sehr erfreulich. Der Umsatz nahm um 15,6 Prozent auf EUR 491,0 Mio. zu (Vj.: EUR 424,7 Mio.). Das organische Wachstum von 11,8 Prozent wurde dabei vor allem von deutlichen Zuwächsen bei den Job- und Immobilienportalen getragen. Darüber hinaus wirkten sich Konsolidierungseffekte vor allem aus der Einbeziehung von Land & Leisure aus. Die Rubrikenangebote steigerten das EBITDA deutlich um 16,6 Prozent auf EUR 199,9 Mio. nach EUR 171,4 Mio. im Vorjahreszeitraum. Um Konsolidierungs- und Währungseffekte bereinigt erhöhte sich das EBITDA um 13,3 Prozent. Mit einer leicht verbesserten EBITDA-Rendite von 40,7 Prozent (Vj.: 40,4 Prozent) blieben die Rubrikenangebote das profitabelste Segment im Konzern.



Nach dem starken Jahresauftakt konnten die Bezahlangebote ihre positive Entwicklung im zweiten Quartal weiter beschleunigen. Hierzu trug auch eine erfolgreiche BILD-Sonderausgabe im zweiten Quartal bei. Das Segment steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr insgesamt um 2,3 Prozent auf EUR 725,4 Mio. (Vj.: EUR 709,0 Mio.). Dies war maßgeblich auf das kräftige Wachstum der digitalen Aktivitäten insbesondere im Ausland zurückzuführen. Dabei übertraf das Wirtschaftsnachrichtenangebot BUSINESS INSIDER das hohe Wachstumstempo der ersten drei Monate. Darüber hinaus schlugen sich hier Effekte aus der Erstkonsolidierung von eMarketer nieder. Das Wachstum der digitalen Bezahlangebote konnte die marktbedingt rückläufige Entwicklung des Printgeschäfts mehr als ausgleichen. Durch das Wachstum der Umsatzerlöse sowie durch anhaltende Kostendisziplin erhöhte sich das EBITDA des Segments um 33,6 Prozent auf EUR 110,9 Mio. (Vj.: EUR 83,0 Mio.). Bereinigt um Konsolidierungs- und Währungseffekte belief sich der Anstieg auf 20,7 Prozent. Die EBITDA-Rendite verbesserte sich deutlich von 11,7 Prozent auf 15,3 Prozent.



Kräftiges Wachstum verzeichnete Axel Springer auch im Segment Vermarktungsangebote, das den Umsatz im ersten Halbjahr um 8,1 Prozent auf EUR 447,8 Mio. (Vj.: EUR 414,1 Mio.) erhöhte. Bereinigt um Konsolidierungs- und Währungseffekte legten die Umsatzerlöse um 10,9 Prozent zu. Das EBITDA des Segments belief sich auf EUR 40,4 Mio. nach EUR 46,5 Mio. im Vorjahreszeitraum. Hier wirkte sich das herausfordernde Marktumfeld für einige Aktivitäten in der Reichweitenvermarktung aus. Die EBITDA-Rendite des Segments verminderte sich auf 9,0 Prozent nach 11,2 Prozent im Vorjahreszeitraum.



OTS: Axel Springer SE newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6338 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6338.rss2 ISIN: DE0005501357



Pressekontakt: Axel Springer SE: Julia Sommerfeld Tel: +49 30 2591 77613 julia.sommerfeld@axelspringer.de