Die Brexit Thematik tritt im Financials Sektor wieder ein wenig medial in den Vordergrund. Einerseits bemühen sich 8 der verbleibenden Länder der Europäischen Union um den neuen Sitz der EBA (European Banking Authority) die bis spätestens im Frühjahr 2019 ihren derzeitigen Sitz in London verlassen haben muss. Die Bewerbungen werden bis Ende September geprüft und eine erste Vorentscheidung sollte am EU-Gipfel im Oktober dieses Jahres getroffen werden. Darüber hinaus könnten Banken aus Großbritannien mit einem extra Kapitalbedarf in der Größenordnung von USD 30 - 50 Mrd. konfrontiert werden. Das frische Kapital könnte für neue bzw. für bereits bestehende Töchter innerhalb der EU zur Verbesserung ihrer Kapitalisierung von Nöten sein. Im Non-Financial Bereich wurde gestern...

Den vollständigen Artikel lesen ...