Die ambitionierte Produktionszahl hatten wir bereits genannt, die Aufträge liegen vor, aber vielfach wird bezweifelt, wie Elon Muskdie Produktion managt. Unverändert hält sich in New York das Gerücht, dass Musk eine Brücke zu GM sucht oder bereits verhandelt, um den M3 in einem GM-Werk produzieren zu lassen. Was daraus folgen würde, wäre spektakulär.



