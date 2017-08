Bei einer Razzia in Sydney waren am Wochenende vier Männer wegen Terrorverdachts festgenommen worden. Ein Verdächtiger wurde nun wieder freigelassen. Premierminister Turnbull schweigt sich über die Details jedoch aus.

Nach einer Serie von Razzien wegen Verdachts auf einen Terroranschlag in Australien ist einer von vier Festgenommenen wieder freigelassen worden. Sein Mandant sei von der harten Befragung schockiert gewesen, teilte der Anwalt des 50-Jährigen, der Dienstagnacht freigelassen wurde, mit. Es sei für ihn unerklärlich, dass der Mann mit den mutmaßlichen Terrorplänen in Verbindung gebracht worden sei, so der Anwalt. Die Polizei hatte am Samstag mehrere Gebäude in Sydney durchsucht. Nach Angaben der Ermittler gab es Informationen, dass ein Anschlag auf ein Passagierflugzeug geplant war.

Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...