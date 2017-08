Zürich - Eine grosse Mehrheit der Schweizer Führungskräfte ist sich der Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt bewusst. Jedes Unternehmen setzt inzwischen auf Digitalisierung. Die grössten technologischen Innovationen definieren sich heute aber nicht über die Tools selbst, sondern darüber, wie gut sie für den einzelnen Menschen gemacht sind. Denn die Technologie passt sich dem Menschen an, nicht mehr der Mensch der Technologie, so lautet die Kernaussage der Accenture Technology Vision 2017. Die Studie hat sich mit den disruptiven Technologietrends der kommenden drei Jahre befasst und Schweizer Unternehmen bezüglich dieser Trends untersucht und analysiert.

In der Schweiz ist man sich der Veränderungen, die der technologische Wandel mit sich bringt durchaus bewusst: 86 Prozent der befragten Schweizer Führungskräfte nehmen eine mässige oder vollständige Disruption in ihrer jeweiligen Industrie wahr, das ist mehr, als das globale Ergebnis (75 Prozent). Die meisten Schweizer Führungskräfte bestätigen aber auch, dass ihr Unternehmen nur in ausgewählten Geschäftsbereichen in die Digitalisierung investiert. Dies unterstreicht die Lücke zwischen der deutlichen Wahrnehmung der Disruption und den umfassenden Strategien, mit denen Schweizer Unternehmen interagieren. In der diesjährigen Technology Vision hat Accenture fünf Trends identifiziert, die hervorheben, wie wichtig es ist, auf "Technologie für Menschen" zu setzen, um langfristig erfolgreich zu sein. Die Entscheidungsträger von morgen nutzen diese Trends für Strategien, die ihnen einen klaren digitalen Vorsprung sichern.

Künstliche Intelligenz wird das neue User Interface

Künstliche Intelligenz (KI) kommt in immer mehr Bereichen zum Einsatz, denn sie ermöglicht die einfache und intelligente Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Damit wird KI zum neuen User Interface, das unseren Umgang mit virtuellen Systemen von Grund auf verändern wird. Künstliche Intelligenz ist nicht einfach ein Schlagwort. Sie ist mittlerweile real und man ist sich bewusst, dass KI einen enormen Einfluss auf unser Leben haben wird. 41 Prozent der von Accenture befragten Experten sind der Ansicht, dass KI die Art und Weise, wie ihr Unternehmen neue Erkenntnisse über Kunden gewinnt und mit ihnen interagiert, radikal verändern wird.

Zudem glauben neun von zehn Schweizer Unternehmen - das sind 10 Prozent mehr als der globale Durchschnitt -, dass es wichtig oder sogar extrem wichtig ist, Produkte und Dienstleistungen durch zentralisierte Plattformen, Assistenten oder Message Bots anzubieten. Swisscom zum Beispiel verwendet KI, um die Kunden besser zu betreuen, indem sie das Call Center mit "Best Solution" ausstatten. Dies ist ein KI-gesteuertes Programm, das für den Kunden eine schnelle und effektive Lösung findet und somit ein optimales Kundenerlebnis ermöglicht.

Das Ökosystem wird zum Makrokosmos

Plattformanbieter, die den Zugriff auf unterschiedliche Dienstleistungen über einen einzigen Zugangspunkt ermöglichen, haben die Regeln des Wettbewerbs komplett auf den Kopf gestellt. Unternehmen sind nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...