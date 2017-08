AccelStor NeoSapphire H810 präsentiert seine kompromisslose Leistung im Rahmen des Flash Memory Summit 2017

AccelStor, ein Anbieter softwaredefinierter All-Flash-Arrays, kündigte heute ein neues High-Availability-All-NVMe Flash-Speicher-Array an: Das NeoSapphire H810 beschleunigt die KI-Ära durch seine kompromisslose Leistung, Belastbarkeit und Kapazität. All dies wird noch getoppt durch die flash-orientierte FlexiRemap® Softwaretechnologie von AccelStor. Das NeoSapphire H810 wird die Kunden in die Lage versetzen, ihre System-Engpässe im Rahmen einer wahrhaft nahtlosen Benutzererfahrung zu beseitigen. Die All-Flash-Array-Produkte und -Technologie von AccelStor werden auf dem Flash Memory Summit 2017 am Stand Nr. 132 in Halle A des Santa Clara Convention Center in Santa Clara (Kalifornien, USA) vom 8. bis 10. August 2017 präsentiert.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170802005459/de/

AccelStor will display its new high availability all-NVMe flash storage array-NeoSapphire H810 at the Flash Memory Summit 2017 (Photo: Business Wire)

"Die digitale Transformation verläuft unglaublich schnell und wird gesteigert durch vernetzte Geräte, Big-Data-Analytik und die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Diese Trends ziehen grandiose Möglichkeiten und auch Herausforderungen nach sich, die uns zwingen, nahtlose, einfache und hochentwickelte Lösungen zur Verfügung zu stellen", so Dr. Weafon Tsao, Vice President von AccelStor. "Wir sind äußerst erfreut über die neue Qualität des NVMe Flash. Die Verbindung der FlexiRemap® Technologie von AccelStor mit der NVMe Plattform verschafft unserer Speicherlösung das erforderliche Potenzial, um den Anforderungen unserer leistungshungrigen Unternehmenskunden im Hinblick auf extrem niedrige Latenzzeiten und maximale Durchsatzleistung gerecht zu werden und sie darüber hinaus beim Ausschöpfen neuer Geschäftsmöglichkeiten zu unterstützen."

Dr. Weafon Tsao wird am 9. August im Rahmen des Flash Memory Summit eine Präsentation unter dem Titel "NVMeoF Enterprise All-Flash Arrays Offer Top Performance" abhalten und dabei die Vision und Zielsetzung von AccelStor im Hinblick auf die neueste NVMeoF-Flash-Technologie weitergeben.

Ultrahohe Leistung und niedrige Latenzzeit

Durch Nutzung der neuesten Generation des Intel Xeon Scalable Processor verbessert sich die auslastungsoptimierte Leistung der Purley Plattform auf das 1,6-fache im Vergleich mit der Vorgängergeneration. Das NeoSapphire H810 ist ein All-NVMe-Flash-Array und bietet als 4U-Rackmount-System mehr als 6 Millionen IOPS für wahlfreie 4-KB-Lese-/Schreibzugriffe. Das System ermöglicht eine Steigerung der Gesamtleistung auf bis zu 600% im Vergleich zu ihrer Vorläuferversion "NeoSapphire P310 All-NVMe-Flash-Array" und beschleunigt somit die heutigen modernen Workloads, darunter künstliche Intelligenz, tiefgehendes Lernen, Virtualisierung, HPC-Anwendungen und Erstellung digitaler Inhalte. Das H810 bietet 100-GbE-Konnektivität, um der Nachfrage der Netzwerkadministratoren nach höchsten Datenraten über eine einzige Verbindung gerecht zu werden.

Echte High Availability des NeoSapphire H810

Dank der FlexiRemap® Technologie und der Shared-Nothing-Architektur erreicht das H810 echte High Availability ohne eine einzige Fehlerstelle. Sein symmetrisches Aktiv/Aktiv-Failover-Design und seine Echtzeit-Datensynchronisation bieten Zugriffslatenzen im Mikrosekundenbereich und die notwendige Zero Downtime (keine Ausfälle).

Dieses Verfahren wurde eigens entwickelt, um jede einzelne Fehlerstelle auszuschließen und Service-Unterbrechungen zu minimieren. Darüber hinaus sind wir überzeugt, dass dies der beste Weg ist, um echte High Availability zu ermöglichen. Zur Synchronisierung der Daten zwischen zwei Knoten verwendet AccelStor ein besonderes Verfahren für den Datentransfer. AccelStor hebt die konventionelle RDMA (Remote Direct Memory Access) Technologie somit auf die nächste Stufe. Für den Transfer der Daten von Knoten A nach Knoten B wird die patentierte Technologie von AccelStor den zufälligen 4KB-Input/Output (I/O) verkapseln. Während des Transfers der verkapselten Daten wird die I/O-Latenzzeit erheblich reduziert und eine rasche Nachrichtensynchronisation mit minimaler CPU-Last sichergestellt.

Selbst unter massiver Zufalls-I/O-Auslastung ermöglicht die einzigartige High-Availability-Erweiterungssoftware in Verbindung mit dem Backbone des InfiniBand Interlink mit niedriger Latenz den effizienten Datentransfer zwischen den beiden Knoten. Auf diese Weise können die eingehenden Daten in Echtzeit synchronisiert und sicher auf beiden Knoten gespeichert werden.

GesamtPaket für Datenservice-Funktionen

Mithilfe der FlexiRemap® Softwaretechnologie von AccelStor stellt das NeoSapphire H810 reichhaltige Funktionen für den Datenservice bereit. Das verbesserte Redirect-on-Write-Snapshot-Verfahren ermöglicht sowohl Datenwiederherstellung als auch eine effiziente Methode für das Kapazitäts- und Leistungs-Management. Das H810 bietet zudem die Free Clone Funktion von AccelStor, die das Kopieren von Datastores in die vSphere-Umgebung ohne Zuweisung physikalischer Kapazitäten gewährleistet. Weitere praktische Tools sind die Snapshot-Backup/Wiederherstellungs-Funktion, Fernreplikation, Inline-Komprimierung, FlexiDedupe und das vSphere Web Client-Plugin. Selbst mit diesen reichhaltigen Funktionen bietet das H810 dennoch eine Leistungssteigerung für rechenintensive Aufgabenstellungen und erleichtert den Datenzugriff für fortgeschrittene Analytikverfahren.

Über AccelStor, Inc.

AccelStor beschleunigt den Paradigmenwechsel von herkömmlichen Festplatten-Arrays zu modernen All-Flash-Speichern. Die All-Flash-Arrays der NeoSapphire-Reihe von AccelStor mit FlexiRemap®-Softwaretechnologie bieten eine anhaltend hohe IOPS-Leistung für geschäftskritische Anwendungen. Mit optimierter Speicherverwaltung, Multiprotokoll-Unterstützung sowie von der Vorderseite zugänglichen und im Betrieb austauschbaren Laufwerken verspricht NeoSapphire, die Leistungsengpässe für I/O-intensive Einsatzbereiche wie Virtualisierung, Hochleistungs-Datenverarbeitung, Datenbanken und Medienverarbeitungsanwendungen zu beseitigen. Weitere Informationen über AccelStor und NeoSapphire finden Sie unter www.accelstor.com.

*AccelStor, FlexiRemap® und NeoSapphire sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der AccelStor, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

