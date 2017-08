Am Mittwoch hat die Lufthansa Ergebnisse für das erste Halbjahr 2017 vorgelegt, die an der Börse gut ankommen. Zudem wird die Prognose erhöht. Die Folge: Aktuell liegt der Aktienkurs des DAX-Konzerns mit mehr als 3 Prozent im Plus. "Aufgrund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...