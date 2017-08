Linz - Der Kurs vom Euro zum Schweizer Franken steigt und steigt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Gestern seien erneut Kurse knapp unter 1,1450 unter Banken bestätigt worden. Das eurofreundliche Marktumfeld habe in den vergangenen Tagen für einen deutlichen Kursanstieg von Werten um 1,10 auf aktuell 1,1425 gesorgt.

