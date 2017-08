Zürich - Das Innovation in Politics Institute in Wien ernennt die Agentur Farner Consulting zum Country Representative für die Schweiz. Das Institut prämiert jedes Jahr politische Arbeiten aus den Europarat-Staaten, welche die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger durch neuartige Lösungen unterstützen. Farner Consulting hilft den Bewerberinnen und Bewerbern als koordinierende und kuratierende Schnittstelle und ermöglicht ihnen den Zugang zu einem paneuropäischen Netzwerk von umsetzungsstarken politischen Akteuren.

Die Innovation in Politics Awards (IIPA) zeichnen politische Arbeiten aus, welche die europäische Gesellschaft massgebend beeinflussen, das Leben aller Europäerinnen und Europäer verbessern und inspirierend auf die junge Generation wirken. Die IIPA hat sich zum Ziel gesetzt, die europäische Politik zu revolutionieren und damit die Lebensqualität in Europa zu erhöhen. Die internationale Preisverleihung wird mit etwa 500 geladenen Gästen am 6. Dezember 2017 im grossen Rahmen in Wien stattfinden. Die Siegerprojekte werden über Medienkontakte europaweit bekannt gemacht und gewinnen durch ihre Teilnahme ein wertvolles, internationales Netzwerk.

